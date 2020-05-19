Ministério disponibiliza atendimento psicológico para profissionais da saúde

O Ministério da Saúde disponibilizou nesta terça-feira (19) um serviço de tele-atendimento psicológico e psiquiátrico para profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia.
O projeto havia sido iniciado ainda em abril. No entanto, apenas hoje entrou em funcionamento o serviço, através do telefone 0800-644-6543.
A pasta está investindo R$ 2,3 milhões no projeto, que visa atender até 10 mil profissionais da saúde.
"Hoje nós temos que os profissionais da saúde são os mais vulneráveis a sintomas do ponto de vista psicológico e psiquiátrico diante da pandemia", afirmou Maria Dilma Teodoro, diretora substituta do departamento de ações programáticas estratégicas do Ministério da Saúde.
"Vários países já publicaram trabalhos mostrando que a incidência é significativa [sobre os profissionais da saúde], então a proposta do ministério é que possamos atender a equipe que está lidando diretamente com os pacientes portadores [da Covid-19]", completou.
A técnica da pasta afirmou que profissionais de 14 categorias ligadas ao sistema de saúde poderão utilizar o serviço. Inicialmente, será feita uma avaliação para indicar a melhor forma de tratamento. Se o paciente apresentar fator de risco --como depressão ou tendências suicidas--, será encaminhado para uma avaliação psiquiátrica.