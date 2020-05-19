Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ministério disponibiliza atendimento psicológico para profissionais da saúde
Atuam na linha de frente

Ministério disponibiliza atendimento psicológico para profissionais da saúde

Uma técnica da pasta afirmou que profissionais de 14 categorias ligadas ao sistema de saúde poderão utilizar o serviço. Inicialmente, será feita uma avaliação para indicar a melhor forma de tratamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 19:46

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 19:46

Médico
Profissionais da saúde atuam na linha de frente do combate à Covid-19 Crédito: Freepik
O Ministério da Saúde disponibilizou nesta terça-feira (19) um serviço de tele-atendimento psicológico e psiquiátrico para profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia.
O projeto havia sido iniciado ainda em abril. No entanto, apenas hoje entrou em funcionamento o serviço, através do telefone 0800-644-6543.
A pasta está investindo R$ 2,3 milhões no projeto, que visa atender até 10 mil profissionais da saúde.

Veja Também

Coronavírus: secretário de Saúde de Marataízes recebe alta hospitalar

Sesa orienta procurar serviço de saúde mesmo com sintomas leves de gripe

"Hoje nós temos que os profissionais da saúde são os mais vulneráveis a sintomas do ponto de vista psicológico e psiquiátrico diante da pandemia", afirmou Maria Dilma Teodoro, diretora substituta do departamento de ações programáticas estratégicas do Ministério da Saúde.
"Vários países já publicaram trabalhos mostrando que a incidência é significativa [sobre os profissionais da saúde], então a proposta do ministério é que possamos atender a equipe que está lidando diretamente com os pacientes portadores [da Covid-19]", completou.
A técnica da pasta afirmou que profissionais de 14 categorias ligadas ao sistema de saúde poderão utilizar o serviço. Inicialmente, será feita uma avaliação para indicar a melhor forma de tratamento. Se o paciente apresentar fator de risco --como depressão ou tendências suicidas--, será encaminhado para uma avaliação psiquiátrica.

Veja Também

"O sistema de saúde está sob pressão", diz Casagrande em apelo para isolamento

Número de profissionais de saúde com Covid-19 passa de 2 mil no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados