Mãe é presa em Pernambuco suspeita de mandar matar a própria filha por herança

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 10:55

Allany Rayanne Santos, de 24 anos, foi morta. Mãe é suspeita Crédito: Acervo pessoal

Uma mulher de 42 anos foi presa na terça-feira, 18, na cidade de Caruaru, interior do Estado de Pernambuco, suspeita de encomendar a morte da própria filha. Um homem de 32 anos, apontado como executor do crime, também foi detido.

De acordo com o delegado que investiga o caso, Eric Costa, o motivo do assassinato seria financeiro. A vítima, Allany Rayanne Santos, de 24 anos, tinha recebido uma herança do avô que inclui três casas localizadas na região de Nossa Senhora do Ó, na cidade de Ipojuca (PE), e a mãe estaria interessada na posse desses imóveis.

Os suspeitos foram identificados como Andrea Maria dos Santos da Silva e Josemi José de Santana Filho. Eles tinham um relacionamento amoroso. Ambos foram indiciados pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte). A mulher foi levada para a Colônia Penal Feminina Bom pastor de Recife, enquanto o homem foi encaminhado ao Presídio de Caruaru. A defesa dos dois não foi localizada.

O crime aconteceu na última segunda, 17. Josemi teria ido até a casa da vítima, Allany, na noite de domingo, 16, quando ela estava sozinha, e a rendido. Ele então teria ameaçado a jovem para que ela fizesse transferências bancárias para a sua conta.

Allany teria dito que não conseguia transferir o dinheiro por uma limitação do aplicativo do banco. Josemi, então, teria usado uma enxada de jardinagem e uma faca para golpear e matar a vítima, já na madrugada de segunda-feira.

O corpo de Allany foi encontrado por vizinhos horas depois, na tarde do mesmo dia. Relatos de testemunhas e câmeras de vigilância conduziram a polícia até Josemi, que foi detido e, em depoimento na terça-feira, confessou o crime, alegando que a morte da jovem foi planejada por Andrea Maria, mãe de Allany.

Segundo o delegado Eric Costa, antes de Andrea Maria ser detida, chamou a atenção dos investigadores a indiferença com que ela recebeu a notícia da morte da filha. "Ela se mostrou indiferente e fria. Então, a gente já começou a suspeitar de que ela pudesse estar envolvida", disse ao Estadão.

Andrea Maria foi detida após o depoimento do companheiro, mas, conforme Costa, ela não confessou o crime.

As investigações apontam que mãe e filha tinham uma relação conturbada. Allany morava com a mãe na região de Nossa Senhora do Ó, mas se mudou para Caruaru por conta de brigas entre as duas.

Ainda de acordo com o delegado, a mãe teria interesse na morte da Allany porque herdaria os bens repassados à filha após a morte do avô. Como a vítima não tinha filhos, os valores e imóveis seriam transferidos para Andrea Maria. "Tudo indica que o crime foi planejado e que ela tinha o interesse de vender as casas e se mudar para São Paulo", disse Costa.

