Furtos em série a restaurante de Vitória: "Vamos alcançar os autores", diz Casagrande

Furtos em série a restaurante de Vitória: "Vamos alcançar os autores", diz Casagrande

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, Renato Casagrande afirmou estar acompanhando o caso do restaurante alvo de criminosos em Vitória

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 11:20

Renato Casagrande fala sobre ataques a restaurante alvo de 15 crimes no ano
Renato Casagrande fala sobre ataques a restaurante alvo de 15 crimes no ano Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou, na manhã desta quarta-feira (19) em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que a polícia está empenhada em identificar e prender os responsáveis pela invasão e furto a um restaurante de Vitória que já foi alvo de criminosos 15 vezes somente este ano.

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, Renato Casagrande afirmou estar acompanhando o caso do restaurante alvo de criminosos em Vitória

Furtos em série a restaurante de Vitória: "Vamos alcançar os autores, diz Casagrande

caso mais recente aconteceu no fim de semana e foi descoberto na segunda-feira (17), quando os funcionários chegaram ao local, localizado na Avenida Rio Branco, em Santa Lúcia, e encontraram o estabelecimento revirado. Segundo o proprietário, Onesvaldo Antonio Kroeff de Souza, o prejuízo foi estimado em R$ 50 mil.

Durante entrevista, Casagrande disse acompanhar pessoalmente a situação e que ainda nesta quarta-feira participaria de uma reunião mensal do programa Estado Presente para avaliação dos indicadores de criminalidade.

Estamos determinados a conseguir alcançar os autores desse crime, porque isso seria também um alívio para esses empreendedores que estão gerando emprego e renda para nosso Estado

Renato Casagrande

Governador do Espírito Santo

O governador também mencionou que parte dos crimes contra estabelecimentos comerciais tem relação com pessoas em situação de rua e dependência química. “Nós temos um problema grave no Brasil hoje. Não é diferente aqui em Vitória. Alguns moradores de rua são dependentes de entorpecentes, e essa dependência leva a pequenos furtos de fios e a invasões em casas comerciais”, disse.

Ele cobrou a necessidade de políticas municipais de acolhimento e atendimento à população em situação de rua, e citou programas estaduais que atuam diretamente com dependentes químicos e famílias afetadas. " A gente vê muito morador de rua sem atendimento, então é preciso ter um atendimento a esse morador de rua, uma abordagem. O que a gente pode dizer é que a gente vai continuar fazendo esse investimento", disse Casagrande. 

Restaurante é alvo de criminosos pela 15ª vez este ano em Vitória por Deyvison Reis

Entenda o caso

Proprietário registrou diversos boletins de ocorrência somente em 2025
Proprietário registrou diversos boletins de ocorrência somente em 2025 Crédito: Deyvison Reis

O restaurante self-service localizado na avenida Rio Branco, em Santa Lúcia, Vitória, foi invadido e furtado mais uma vez neste fim de semana. O estabelecimento, que está há 14 anos em funcionamento, já foi alvo de criminosos 15 vezes somente em 2025. Na segunda-feira (17), ao chegarem para abrir o local, os funcionários encontraram tudo revirado. Segundo o proprietário do Pallacio Gourmet, Onesvaldo Antonio Kroeff de Souza, o prejuízo desta vez pode chegar a R$ 50 mil.

De acordo com o dono, quem invadiu o local cortou o cadeado e parte da grade do portão para conseguir entrar no imóvel. A energia do local foi desligada, o que acabou desativando as câmeras e o sistema de alarme — o que impossibilitou qualquer registro da ação.

Além de furtar equipamentos e itens do restaurante, como computador do caixa, portas da cozinha, talheres, vasilhas e até tomadas, os criminosos deixaram um verdadeiro rastro de destruição. Estouraram a porta de vidro, cortaram o quadro de energia, destruíram a janela do banheiro e chegaram a entrar na área da caixa d’água. Até uma torta de limão que estava na geladeira foi consumida pelos invasores.

O último boletim de ocorrência sobre roubo no estabelecimento havia sido registrado no dia 14 de novembro.

A Polícia Militar reforçou que atua no bairro diariamente com patrulhamento preventivo e planejamento de ações que visam prevenir os crimes e garantir a segurança dos cidadãos. A Instituição ressaltou que está sempre à disposição da comunidade para dialogar e buscar alternativas em conjunto para a segurança pública local.

Departamento especializado vai investigar série de furtos 

O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Leonardo Damasceno, informou que a investigação da invasão e furto ao restaurante self-service de Vitória será feita pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). A declaração foi dada durante o programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, na terça-feira (18).

Esse caso foi chocante. O delegado-geral tirou essa ocorrência da distrital para que a gente tivesse uma equipe maior e mais robusta para investigar e entender o que estava acontecendo

Leonardo Damasceno

Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo

Conforme explicou Damasceno, entre as ocorrências registradas ao longo do ano, algumas são de furtos de cabo, a maioria sem arrombamento.

O secretário de Segurança afirmou que a Polícia Militar mantém policiamento na região. Ele destacou que a 3ª Companhia do Batalhão realizou 420 prisões na Grande Praia do Canto, sendo 120 relacionadas a crimes de patrimônio.

Damasceno enfatizou a importância do trabalho contra receptadores, especialmente em casos de furto de fios de cobre.

“Temos também nosso grupo de trabalho, que tem atuado contra receptadores. Isso é mais importante, porque quando se trata de furto de fios de cobres, tem um receptador. A identificação desses receptadores é fundamental. Temos uma parceria grande com as prefeituras. Já fechamos esse ano vários ferros-velhos e locais de reciclagem de materiais que recebem esses materiais de furto e roubo”, disse Leonardo Damasceno.

O secretário de segurança também fez um alerta sobre o registro de ocorrências por parte do estabelecimento. De acordo com Damasceno, há lapsos de tempo de 15 a 20 dias entre o ocorrido e a notificação à Polícia Civil, o que prejudica as investigações.

“O local não está preservado, as imagens já não estão preservadas, as delegacias distritais não têm muito para onde avançar. É importante também que quando se registra online, anexar qualquer informação extra. E também fazer com tempo, porque a gente tem a oportunidade de se coletar uma digital, um DNA”, explicou.

Este vídeo pode te interessar

