Departamento especializado vai investigar série de furtos a restaurante de Vitória

As investigações do crime ocorrido neste final de semana em restaurante self-service será conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic)

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:40

Restaurante de Vitória é arrombado pela 15ª vez só em 2025 Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Leonardo Damasceno, informou que a investigação da invasão e furto em um restaurante self-service de Vitória, que foi alvo de criminosos pelo menos 15 vezes somente neste ano, será feita pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). A declaração foi dada durante o programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta terça-feira (18).

Na segunda-feira (17), funcionários do Pallacio Gourmet, localizado na Avenida Rio Branco, em Santa Lúcia, encontraram o estabelecimento revirado ao chegarem para abrir o local. Segundo o proprietário, Onesvaldo Antonio Kroeff de Souza, o prejuízo desta vez pode chegar a R$ 50 mil.

Esse caso foi chocante. O delegado-geral tirou essa ocorrência da distrital para que a gente tivesse uma equipe maior e mais robusta para investigar e entender o que estava acontecendo Leonardo Damasceno Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo

Conforme explicou Damasceno, entre as ocorrências registradas ao longo do ano, algumas são de furtos de cabo, a maioria sem arrombamento.

Criminosos quebraram portas e arrancaram fios de energia 1 de 4

No crime descoberto na segunda-feira, além de furtar equipamentos e itens do restaurante, como computador do caixa, portas da cozinha, talheres, vasilhas e até tomadas, os criminosos deixaram um verdadeiro rastro de destruição. Estouraram a porta de vidro, cortaram o quadro de energia, destruíram a janela do banheiro e chegaram a entrar na área da caixa d’água. Até uma torta de limão que estava na geladeira foi consumida pelos invasores.

O secretário de Segurança afirmou que a Polícia Militar mantém policiamento na região. Ele destacou que a 3ª Companhia do Batalhão realizou 420 prisões na Grande Praia do Canto, sendo 120 relacionadas a crimes de patrimônio.

Damasceno enfatizou a importância do trabalho contra receptadores, especialmente em casos de furto de fios de cobre.

“Temos também nosso grupo de trabalho, que tem atuado contra receptadores. Isso é mais importante, porque quando se trata de furto de fios de cobres, tem um receptador. A identificação desses receptadores é fundamental. Temos uma parceria grande com as prefeituras. Já fechamos esse ano vários ferros-velhos e locais de reciclagem de materiais que recebem esses materiais de furto e roubo”, disse Leonardo Damasceno.

Proprietário registrou diversos boletins de ocorrência somente em 2025 Crédito: Deyvison Reis

O secretário de segurança também fez um alerta sobre o registro de ocorrências por parte do estabelecimento. De acordo com Damasceno, há lapsos de tempo de 15 a 20 dias entre o ocorrido e a notificação à Polícia Civil, o que prejudica as investigações.

“O local não está preservado, as imagens já não estão preservadas, as delegacias distritais não têm muito para onde avançar. É importante também que quando se registra online, anexar qualquer informação extra. E também fazer com tempo, porque a gente tem a oportunidade de se coletar uma digital, um DNA”, explicou.

A Polícia Militar explicou que atua no bairro diariamente com patrulhamento preventivo e planejamento de ações que visam prevenir os crimes e garantir a segurança dos cidadãos. A Instituição ressaltou que está sempre à disposição da comunidade para dialogar e buscar alternativas em conjunto para a segurança pública local.

