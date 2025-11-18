Departamento especializado vai investigar série de furtos a restaurante de Vitória

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:40
O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Leonardo Damasceno, informou que a investigação da invasão e furto em um restaurante self-service de Vitória, que foi alvo de criminosos pelo menos 15 vezes somente neste ano, será feita pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). A declaração foi dada durante o programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta terça-feira (18).
Na segunda-feira (17), funcionários do Pallacio Gourmet, localizado na Avenida Rio Branco, em Santa Lúcia, encontraram o estabelecimento revirado ao chegarem para abrir o local. Segundo o proprietário, Onesvaldo Antonio Kroeff de Souza, o prejuízo desta vez pode chegar a R$ 50 mil.
Leonardo DamascenoSecretário de Segurança Pública do Espírito Santo
Conforme explicou Damasceno, entre as ocorrências registradas ao longo do ano, algumas são de furtos de cabo, a maioria sem arrombamento.
Criminosos quebraram portas e arrancaram fios de energia
No crime descoberto na segunda-feira, além de furtar equipamentos e itens do restaurante, como computador do caixa, portas da cozinha, talheres, vasilhas e até tomadas, os criminosos deixaram um verdadeiro rastro de destruição. Estouraram a porta de vidro, cortaram o quadro de energia, destruíram a janela do banheiro e chegaram a entrar na área da caixa d’água. Até uma torta de limão que estava na geladeira foi consumida pelos invasores.
O secretário de Segurança afirmou que a Polícia Militar mantém policiamento na região. Ele destacou que a 3ª Companhia do Batalhão realizou 420 prisões na Grande Praia do Canto, sendo 120 relacionadas a crimes de patrimônio.
Damasceno enfatizou a importância do trabalho contra receptadores, especialmente em casos de furto de fios de cobre.
“Temos também nosso grupo de trabalho, que tem atuado contra receptadores. Isso é mais importante, porque quando se trata de furto de fios de cobres, tem um receptador. A identificação desses receptadores é fundamental. Temos uma parceria grande com as prefeituras. Já fechamos esse ano vários ferros-velhos e locais de reciclagem de materiais que recebem esses materiais de furto e roubo”, disse Leonardo Damasceno.
O secretário de segurança também fez um alerta sobre o registro de ocorrências por parte do estabelecimento. De acordo com Damasceno, há lapsos de tempo de 15 a 20 dias entre o ocorrido e a notificação à Polícia Civil, o que prejudica as investigações.
“O local não está preservado, as imagens já não estão preservadas, as delegacias distritais não têm muito para onde avançar. É importante também que quando se registra online, anexar qualquer informação extra. E também fazer com tempo, porque a gente tem a oportunidade de se coletar uma digital, um DNA”, explicou.
A Polícia Militar explicou que atua no bairro diariamente com patrulhamento preventivo e planejamento de ações que visam prevenir os crimes e garantir a segurança dos cidadãos. A Instituição ressaltou que está sempre à disposição da comunidade para dialogar e buscar alternativas em conjunto para a segurança pública local.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o