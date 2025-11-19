Home
Criminoso estupra mulher na frente do namorado dela em praia do ES

Caso aconteceu em Guriri, São Mateus, no Norte do Estado; um segundo casal contou à PM ter sido alvo de uma tentativa de estupro na mesma noite, na mesma região, mas conseguiu escapar

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:59

Vista aérea do balneário de Guriri, em São Mateus
Vista aérea do balneário de Guriri, em São Mateus Crédito: Prefeitura de São Mateus

Um criminoso, armado com uma faca, rendeu um casal de namorados e estuprou a mulher, de 30 anos, na praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O fato aconteceu na noite de terça-feira (18). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima do estupro contou que o suspeito ordenou que o namorado dela, de 26 anos, deitasse no chão e o amarrou. Em seguida, ele cometeu a violência sexual. Após o crime, o indivíduo fugiu, levando um celular das vítimas.

A PM disse que foi acionada, realizou buscas na orla e encontrou um boné, a bainha de uma faca (estojo para guardar o objeto) e uma bicicleta. De acordo com a corporação, mulher foi levada ao Hospital Estadual Roberto Silvares para ser submetida a exames e ao protocolo adotado em casos de estupro.

Durante o atendimento da ocorrência, os militares foram acionados para atender uma situação de tentativa de estupro, também em Guriri. Uma jovem de 25 anos relatou que ela e o namorado, de 22, estavam em um posto de combustíveis quando foram rendidos por um indivíduo com uma faca, que usava um pano vermelho para cobrir parte do rosto. A vítima descreveu que ele ordenou que o rapaz deitasse no chão. Em seguida, mandou que ela tirasse a roupa, mas seu namorado indagou e distraiu o suspeito. O casal aproveitou a distração e conseguiu fugir. Ela teve o celular roubado pelo criminoso.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o suspeito foi identificado, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

