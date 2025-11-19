Na orla de São Mateus

Maníaco sexual de Guriri ataca sempre casais em praia, aponta investigação

Três crimes são investigados pela polícia e, em um deles, uma mulher foi estuprada; até o momento o suspeito não foi identificado

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:27

Um dos ataques do maníaco foi praticado na região do posto 6, na orla de Guriri Crédito: Raphael Verly

As vítimas dos ataques registrados em Guriri, litoral de São Mateus, Norte do Espírito Santo, foram ouvidas nesta quarta-feira (19) na Delegacia de São Mateus. A Polícia Civil confirmou que, além dos dois casos registrados, sendo um estupro consumado e uma tentativa, existe a suspeita de um terceiro episódio, ocorrido no dia 13 de novembro. Os detalhes dessa terceira ocorrência ainda não foram informados, pois seguem sob investigação.

De acordo com a polícia, o agressor seguia sempre o mesmo padrão: abordava casais, ameaçava as vítimas com uma faca, amarrava o homem para depois violentar a mulher.

Relembre os casos

O primeiro caso foi registrado na madrugada de quarta-feira (19) no Posto 6 da Orla de Guriri. Em conversa com a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta, a vítima de 30 anos, que não quis ser identificada, contou que ela e o namorado foram rendidos por um homem que estava armado com uma faca. O rapaz foi amarrado e a mulher estuprada. Em seguida, o suspeito fugiu. Após o crime, o casal procurou a polícia e retornou ao local acompanhado dos policiais para procurar um celular.

Neste momento, um segundo casal procurou a polícia para registrar uma tentativa de estupro. Eles relataram à PM que foram abordados pelo mesmo homem, no posto 8 da Orla. A vítima descreveu que ele ordenou que o rapaz deitasse no chão e que ela tirasse a roupa, mas eles conseguiram distrair o suspeito e fugiram.

Outra abordagem aconteceu nas proximidades do posto 8 Crédito: Raphael Verly

A polícia fez buscas na região, encontrou alguns pertences que seriam do abusador, mas ele não foi encontrado.

Investigação

A Polícia Civil informou que os três casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus e, até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

