Maníaco sexual de Guriri ataca sempre casais em praia, aponta investigação

Maníaco sexual de Guriri ataca sempre casais em praia, aponta investigação

Três crimes são investigados pela polícia e, em um deles, uma mulher foi estuprada; até o momento o suspeito não foi identificado

Imagem de perfil de Luana Luiza

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:27

Ponto 6 da praia de Guriri, em São Mateus
Um dos ataques do maníaco foi praticado na região do posto 6, na orla de Guriri Crédito: Raphael Verly

As vítimas dos ataques registrados em Guriri, litoral de São MateusNorte do Espírito Santo, foram ouvidas nesta quarta-feira (19) na Delegacia de São Mateus. A Polícia Civil confirmou que, além dos dois casos registrados, sendo um estupro consumado e uma tentativa, existe a suspeita de um terceiro episódio, ocorrido no dia 13 de novembro. Os detalhes dessa terceira ocorrência ainda não foram informados, pois seguem sob investigação.

De acordo com a polícia, o agressor seguia sempre o mesmo padrão: abordava casais, ameaçava as vítimas com uma faca, amarrava o homem para depois violentar a mulher.

Relembre os casos

O primeiro caso foi registrado na madrugada de quarta-feira (19) no Posto 6 da Orla de Guriri. Em conversa com a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta, a vítima de 30 anos, que não quis ser identificada, contou que ela e o namorado foram rendidos por um homem que estava armado com uma faca. O rapaz foi amarrado e a mulher estuprada. Em seguida, o suspeito fugiu. Após o crime, o casal procurou a polícia e retornou ao local acompanhado dos policiais para procurar um celular.

Neste momento, um segundo casal procurou a polícia para registrar uma tentativa de estupro. Eles relataram à PM que foram abordados pelo mesmo homem, no posto 8 da Orla. A vítima descreveu que ele ordenou que o rapaz deitasse no chão e que ela tirasse a roupa, mas eles conseguiram distrair o suspeito e fugiram.

Ponto 8 na Praia de Guriri, em São Mateus
Outra abordagem aconteceu nas proximidades do posto 8  Crédito: Raphael Verly

A polícia fez buscas na região, encontrou alguns pertences que seriam do abusador, mas ele não foi encontrado.

Investigação

A Polícia Civil informou que os três casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus e, até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

