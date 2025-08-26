Home
>
Brasil
>
Lula usa boné com slogan nacionalista e dá recados contra tarifaço, Eduardo e big techs

Lula usa boné com slogan nacionalista e dá recados contra tarifaço, Eduardo e big techs

Acessório com mensagem 'O Brasil é dos brasileiros' é usado em reunião por ministros e presidente, que diz não estar disposto a ser tratado como subalterno

MARIANA BRASIL

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 12:04

Presidente dos Estados Unidos anunciou que produtos brasileiros serão taxados em 50%

BRASÍLIA - Durante reunião ministerial nesta terça-feira (26), o presidente Lula (PT) voltou a passar recados contra o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com críticas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e à falta de regulamentação das chamadas big techs.

Recomendado para você

Acessório com mensagem 'O Brasil é dos brasileiros' é usado em reunião por ministros e presidente, que diz não estar disposto a ser tratado como subalterno

Lula usa boné com slogan nacionalista e dá recados contra tarifaço, Eduardo e big techs

Em postagem nas redes sociais, o secretário da Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite, disse que rapaz vendia pornografia infantil

Preso por suspeita de ameaçar Felca comprou senha de sistema da polícia no Telegram

A situação é pior nos anos finais do ensino fundamental (6° ao 9° ano), aos quais foram comprados apenas livros de português e matemática, deixando de lado as demais disciplinas

TCU investiga Educação pela compra insuficiente de livros didáticos para 2026

"Ele [Trump] publicou de novo ontem às 21h uma nota dizendo que quem mexer nas big techs dele vai ter consequências", disse Lula, que faz uso do boné com a mensagem "O Brasil é dos brasileiros", slogan nacionalista usado pela gestão desde que intensificou o discurso de soberania nacional.

"Disse que as big techs são patrimônios americanos e não quer que ninguém mexa. Isso pode ser verdade para ele, não para nós. Quem quiser entrar nesse 8 milhões de km² tem que prestar conta à nossa Constituição", declarou.

Luiz Inácio Lula da Silva, durante Reunião Ministerial. Palácio do Planalto Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente também voltou a pedir a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro pelas articulações em prol do tarifaço, direcionando o pedido à ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), responsável pelo diálogo com o Congresso Nacional.

Lula também voltou a criticar a guerra entre Rússia e Ucrânia e disse acreditar que o fim do conflito se aproxima.

"É um momento de desafio para nós. Todo mundo sabe o que tem acontecido a nível internacional, todo mundo tem acompanhado a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia e todo mundo sabe que está para chegar ao final. Putin e Zelenski já sabem o limite dessa guerra, Trump já sabe o limite, então acho que estão aguardando o momento de anunciar o fim da guerras. Acho que a disputa agora é ver quem vai ficar com a dívida da guerra."

As declarações foram dadas durante abertura da reunião ministerial desta terça, que ocorre sob a expectativa de integrantes de seu governo de um alinhamento do discurso e ações do Palácio do Planalto e orientações sobre as prioridades no Congresso neste ano.

Este é o segundo encontro que reúne todos os ministros da Esplanada, e terá um formato mais curto que a anterior, realizada em janeiro deste ano, que durou cerca de sete horas. Iniciado às 9h, o evento tem a previsão de falas dos ministros Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social da Presidência), Gleisi (Secretaria de Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil) e Fernando Haddad (Fazenda).

Leia mais

Imagem - 'Se os EUA não quiserem comprar, não vou ficar chorando, vou procurar outros países', diz Lula

'Se os EUA não quiserem comprar, não vou ficar chorando, vou procurar outros países', diz Lula

Segundo um auxiliar do petista, a ideia é que essa seja uma reunião de alinhamento de discursos e ações do governo daqui para frente, e não de apresentação de balanços.

A expectativa é que Lula cobre a seus ministros por entregas de políticas públicas e inauguração de obras, voltando a dizer que este ano é o "ano da colheita" de seu governo.

Desde a última reunião ministerial, feita em janeiro, fatos relevantes para o governo ocorreram, como o tarifaço de Donald Trump sobre os produtos brasileiros, a crise com o Congresso após derrubada de decreto sobre o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e o escândalo de descontos ilegais no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

LEIA MAIS 

Plano emergencial para exportadores: privilégio para poucos ou paliativo?

Lula incentiva diálogo com os EUA sobre tarifas, diz Alckmin: 'não vamos desistir'

Tarifaço de Trump: governo do ES finaliza desenho do pacote de ajuda para empresas

Tarifaço de Trump: EUA aceitam pedido de negociação do Brasil na OMC

Setor de café pede saída de tarifaço aos EUA e diz que marcas americanas podem sumir

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais