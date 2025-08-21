Home
>
Economia (BR)
>
Lula incentiva diálogo com os EUA sobre tarifas, diz Alckmin: 'não vamos desistir'

Lula incentiva diálogo com os EUA sobre tarifas, diz Alckmin: 'não vamos desistir'

Entre as metas estão a exclusão de mais produtos do tarifaço e a redução da alíquota. Já entre as possíveis concessões, o vice-presidente citou a possibilidade de um acordo de não bitributação com os Estados Unidos

Gabriela Jucá

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11:22

Presidente dos Estados Unidos anunciou que produtos brasileiros serão taxados em 50%

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de que o Brasil insista na negociação comercial com os Estados Unidos, diante do tarifaço de 50% aplicado pelo governo americano sobre produtos brasileiros.

Recomendado para você

Entre as metas estão a exclusão de mais produtos do tarifaço e a redução da alíquota. Já entre as possíveis concessões, o vice-presidente citou a possibilidade de um acordo de não bitributação com os Estados Unidos

Lula incentiva diálogo com os EUA sobre tarifas, diz Alckmin: 'não vamos desistir'

O contribuinte recebe a restituição com correção de 1% mais juros com base na Selic. A taxa básica da economia atingiu o maior patamar em quase duas décadas

Receita Federal vai abrir consulta ao 4° e penúltimo lote do IR 2025 nesta sexta (22)

Entre os problemas relatados estão atrasos e impedimentos no recebimento de valores, exigência de abertura compulsória de conta-corrente. A Crefisa tem lojas e atendimento no Espírito Santo.

INSS suspende contrato com Crefisa após queixas de aposentados e pensionistas

"Não vamos desistir, vamos continuar a negociação permanentemente", afirmou, em entrevista exibida pela GloboNews na noite desta quarta-feira, 20. "Orientação do Lula tem sido: diálogo, diálogo, diálogo."

O vice-presidente reconheceu, no entanto, a dificuldade de negociação com o governo do presidente Donald Trump. "A última conversa com os Estados Unidos faz algumas semanas", disse. Alckmin reafirmou que já teve uma série de conversas com o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e que "não há justificativa" para a taxação. "O Brasil está sendo injustiçado".

Vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, em evento da Findes
Vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, apoia Brasil continuar tentando negociar com os EUA Crédito: Ricardo Medeiros

Entre os objetivos que o governo brasileiro pretende alcançar nas negociações, estão a exclusão de mais produtos do tarifaço e a redução da alíquota, segundo Alckmin. Já entre as possíveis concessões, o vice-presidente citou a possibilidade de um acordo de não bitributação com os Estados Unidos.

Alckmin disse que 45% das exportações brasileiras ficaram de fora do tarifaço, enquanto cerca de 36% foram afetadas. De janeiro a julho, segundo o vice-presidente, as exportações brasileiras para o mercado americano cresceram 4,2%. "O Brasil não é problema para os Estados Unidos."

O vice-presidente afirmou que itens como mel, frutas e móveis estão entre os produtos mais atingidos pelo tarifaço e que os itens industriais são os mais difíceis de serem direcionados para novos mercados. "É muito customizado. Se não vender nos Estados Unidos, onde vai ser? Embora a China seja o nosso maior comprador, é de commodity. Compra de avião, peça, máquina e motor, é dos Estados Unidos."

Alckmin disse ainda que deverá viajar para o México na semana que vem em busca da abertura de novos mercados para os produtos que seriam destinados aos Estados Unidos.

Alckmin reiterou que conversará com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para acelerar a aprovação do projeto de lei que prevê medidas de apoio aos setores atingidos.

LEIA MAIS

Alckmin indica que Motta dará prioridade a plano para aliviar impacto de tarifaço

Bancos procuram ministros do STF após decisão de Dino

Tarifaço de Trump: governo do ES finaliza desenho do pacote de ajuda para empresas

Tarifaço de Trump: EUA aceitam pedido de negociação do Brasil na OMC

Setor de café pede saída de tarifaço aos EUA e diz que marcas americanas podem sumir

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais