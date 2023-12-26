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Veja onde será

Lula confirma réveillon em 'praia privativa' controlada pelas Forças Armadas

Petista vai ficar nove dias acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, em restinga do Rio de Janeiro administrada pela Marinha, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 10:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 dez 2023 às 10:13
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai passar a virada do ano em uma praia do Rio de Janeiro controlada pelas Forças Armadas. O local escolhido foi a Restinga de Marambaia, uma área de acesso restrito onde o petista deve chegar acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, nesta terça-feira (26), com a volta para Brasília marcada para o dia 3 de janeiro.
A Restinga de Marambaia é um pedaço privativo do litoral fluminense nas áreas dos municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí e Mangaratiba. O local é administrado pela Marinha, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira (FAB) e, por se tratar de uma área militar, seu acesso é restrito. Na região, há também uma unidade de treinamento de fuzileiros navais.
Presidente Lula inaugura o Contorno do Mestre Álvaro
Presidente Lula, durante inauguração do Contorno do Mestre Álvaro na Serra Crédito: Fernando Madeira - 15/12/2023
O presidente cogitou passar a virada do ano em outro paraíso privado: a base naval de Aratu, na Bahia. O local era o preferido de Lula em seus períodos de descanso durante os seus dois primeiros mandatos na Presidência. Neste ano, o petista já passou as folgas do carnaval e de Corpus Christi na região, o que motivou a escolha de Marambaia para o réveillon.
A Restinga de Marambaia também foi utilizada como ponto de descanso presidencial por Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL). Lula também passou o carnaval de 2006 na área militar acompanhado de parentes.
Desde a redemocratização, paraísos tropicais na Bahia e no Rio de Janeiro se tornaram pontos de descanso preferidos dos chefes do Executivo.

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