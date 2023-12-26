Adolescente de 15 anos é vítima de estupro coletivo em festa de Natal

Uma adolescente de 15 anos foi vítima de um estupro coletivo após ser convidada para uma suposta festa de Natal, na noite de domingo (24), na cidade de Santana, no Oeste da Bahia.

Três garotas, de 13, 15 e 17 anos, contaram à polícia terem sido convidadas por dois adolescentes para uma festa de Natal. O encontro seria em uma casa, na região central de Santana, perto da rodoviária do município.

O caso ocorreu no município de Santana, região oeste da Bahia Crédito: Reprodução

A jovem de 15 anos relata que, ao chegarem à residência, ela foi surpreendida por três adolescentes, que a agrediram fisicamente e a obrigaram a manter relação sexual com eles, contou o delegado Leyvison Rodrigues, que investiga o caso, à TV Oeste, afiliada da TV Globo.

O caso revoltou os moradores de Santana, de pouco mais de 26 mil habitantes, a 203 km de Barreiras, principal município do Oeste baiano.

"Em diligência, a PM (Polícia Militar) encontrou um desses três adolescentes em um hospital local, pois ele teria sofrido agressões por parte de populares que ficaram sabendo do ocorrido", informa o delegado.

Após medicado, o adolescente foi conduzido à delegacia de Santana, onde foi feito um auto de apreensão em flagrante. Ele aguarda decisão de audiência de custódia Justiça.