Após morte de jovem, ministro cobra regulamentação de redes sociais

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, se pronunciou no X, ex-Twitter, sobre a morte da jovem Jéssica Canedo, vítima de uma fake news que a apontava como um suposto affair do humorista Whindersson Nunes.
A jovem morreu depois de ter sido vítima de uma notícia falsa divulgada em páginas de fofoca que a apontavam como um suposto affair de Whindersson. Jéssica também foi vítima de comentários maldosos e ofensivos nas redes. Segundo a família, ela sofria de depressão.
O ministro Silvio Almeida criticou as empresas donas das redes sociais e reafirmou a necessidade de regulação.
"A irresponsabilidade das empresas que regem as redes sociais diante de conteúdos que outros irresponsáveis e mesmo criminosos nela propagam tem destruído famílias e impossibilitado uma vida social minimamente saudável", escreveu o ministro.
"Por isso, volto ao ponto: a regulação das redes sociais torna-se um imperativo civilizatório, sem o qual não há falar-se em democracia ou mesmo em dignidade. O resto é aposta no caos, na morte e na monetização do sofrimento", disse.