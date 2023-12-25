Lula condena guerra e reforça missão do Brasil de buscar reféns em Gaza

Lula participou nesta segunda (25), dia de Natal, de um almoço com o terceiro grupo de brasileiros repatriados da Faixa de Gaza que desembarcaram no último sábado (23) em Brasília. O chefe do Executivo saiu sem falar com a imprensa. O evento durou pouco mais de meia hora e ocorreu no Hotel de Trânsito da Base Aérea da capital federal.

Lula participou de almoço com o terceiro grupo de brasileiros repatriados da Faixa de Gaza Crédito: Ricardo Stuckert/PR

"Se tiver mais gente que a gente consiga liberar, vamos buscar e trazer de volta ao Brasil. Quero dizer para vocês que não é humanamente possível aceitar o que está acontecendo na fronteira. Não é possível a morte de tantas mulheres e crianças, a destruição de todo o patrimônio que foi construído pelo povo palestino. Eu tenho certeza que aqui no Brasil vocês estarão em paz", disse Lula.

Os brasileiros e familiares deixaram a Faixa de Gaza na quinta-feira (21). Eles foram recebidos no Egito por autoridades da embaixada e transportados da fronteira até a capital Cairo, onde passaram uma noite. Na sexta-feira (22), o grupo embarcou com destino a Brasília.