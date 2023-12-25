AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Lula condena guerra e reforça missão do Brasil de buscar reféns em Gaza
Em defesa da paz

Lula condena guerra e reforça missão do Brasil de buscar reféns em Gaza

Presidente participou nesta segunda (25) de um almoço de Natal com o terceiro grupo de brasileiros repatriados da Faixa de Gaza

Publicado em 25 de Dezembro de 2023 às 16:48

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 dez 2023 às 16:48
BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou nesta segunda-feira (25) o compromisso do governo em trazer ao Brasil famílias que estão na Faixa de Gaza e querem retornar ao País. Ele voltou a condenar a guerra no Oriente Médio entre Israel e o grupo Hamas e disse que o Brasil continuará "torcendo e lutando" junto à Organização das Nações Unidas (ONU) para que se construa um clima de paz.
Lula participou nesta segunda (25), dia de Natal, de um almoço com o terceiro grupo de brasileiros repatriados da Faixa de Gaza que desembarcaram no último sábado (23) em Brasília. O chefe do Executivo saiu sem falar com a imprensa. O evento durou pouco mais de meia hora e ocorreu no Hotel de Trânsito da Base Aérea da capital federal.
Lula participou nesta segunda (25), dia de Natal, de um almoço com o terceiro grupo de brasileiros repatriados da Faixa de Gaza
Lula participou de almoço com o terceiro grupo de brasileiros repatriados da Faixa de Gaza Crédito: Ricardo Stuckert/PR
"Se tiver mais gente que a gente consiga liberar, vamos buscar e trazer de volta ao Brasil. Quero dizer para vocês que não é humanamente possível aceitar o que está acontecendo na fronteira. Não é possível a morte de tantas mulheres e crianças, a destruição de todo o patrimônio que foi construído pelo povo palestino. Eu tenho certeza que aqui no Brasil vocês estarão em paz", disse Lula.
Os brasileiros e familiares deixaram a Faixa de Gaza na quinta-feira (21). Eles foram recebidos no Egito por autoridades da embaixada e transportados da fronteira até a capital Cairo, onde passaram uma noite. Na sexta-feira (22), o grupo embarcou com destino a Brasília.
Inicialmente, o Itamaraty informou que 32 pessoas deixaram o enclave palestino no terceiro grupo de repatriados, mas, segundo informações da Força Aérea Brasileira (FAB), responsável pela aeronave, só 30 embarcaram. Os outros dois teriam ficado de fora do voo por questões médicas. O mesmo voo da FAB que foi ao Egito buscar os brasileiros levou, na ida, seis toneladas de ajuda humanitária, incluindo purificadores de água e equipamentos para geração de energia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula ONU Faixa de Gaza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O corredor Júlio Barreto, 50, morreu após participar da SP City Marathon
Corredor passa mal e morre após participar de maratona em São Paulo
Cadela Bianca não resistiu aos ferimentos e morreu
Homem é preso após atrair e matar cadela comunitária no Caparaó do ES
pedreiro
ES tem mais de 5.570 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (27)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados