Lula condena guerra e reforça missão do Brasil de buscar reféns em Gaza

Presidente participou nesta segunda (25) de um almoço de Natal com o terceiro grupo de brasileiros repatriados da Faixa de Gaza

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou nesta segunda-feira (25) o compromisso do governo em trazer ao Brasil famílias que estão na Faixa de Gaza e querem retornar ao País. Ele voltou a condenar a guerra no Oriente Médio entre Israel e o grupo Hamas e disse que o Brasil continuará "torcendo e lutando" junto à Organização das Nações Unidas (ONU) para que se construa um clima de paz.

Lula participou nesta segunda (25), dia de Natal, de um almoço com o terceiro grupo de brasileiros repatriados da Faixa de Gaza que desembarcaram no último sábado (23) em Brasília. O chefe do Executivo saiu sem falar com a imprensa. O evento durou pouco mais de meia hora e ocorreu no Hotel de Trânsito da Base Aérea da capital federal.