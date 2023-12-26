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Em Santa Catarina

Menina de 4 anos cai de pedra e desaparece em rio na véspera do Natal

Criança escorregou da pedra na tarde do dia 24 e buscas devem prosseguir ainda nesta terça-feira (26)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 dez 2023 às 09:15

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 09:15

Menina de 4 anos cai de pedra e desaparece em rio na véspera do Natal
Menina de 4 anos cai de pedra e desaparece em rio na véspera do Natal Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Uma menina de quatro anos desapareceu após cair, na véspera de Natal, em um rio às margens da SC-390, no bairro Ilhota, em Santa Catarina.
O caso ocorreu por volta das 16h30, na região de Pedras Grandes, no município de Orleans, quando a criança escorregou de uma pedra, caindo na água, segundo informou o CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina).
Segundo relatos à corporação, a vítima estava sentada em uma pedra, acompanhada de sua madrinha, quando acabou escorregando e caindo no rio. A mulher tentou resgatá-la, mas não conseguiu.
A equipe de bombeiros fez buscas a pé por uma distância aproximada de 100 metros pela margem esquerda do rio, lado onde a vítima foi vista submergindo pela última vez. Porém, a menina não foi localizada.
As buscas foram reiniciadas nesta segunda-feira (25), por volta das 6 horas. Dois mergulhadores estiveram no local percorrendo o rio e mergulhando nos pontos prováveis dela ter se afogado. A operação deve prosseguir nesta terça-feira (26), segundo o Corpo de Bombeiros.

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