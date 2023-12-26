Menina de 4 anos cai de pedra e desaparece em rio na véspera do Natal Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Uma menina de quatro anos desapareceu após cair, na véspera de Natal, em um rio às margens da SC-390, no bairro Ilhota, em Santa Catarina.

O caso ocorreu por volta das 16h30, na região de Pedras Grandes, no município de Orleans, quando a criança escorregou de uma pedra, caindo na água, segundo informou o CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina).

Segundo relatos à corporação, a vítima estava sentada em uma pedra, acompanhada de sua madrinha, quando acabou escorregando e caindo no rio. A mulher tentou resgatá-la, mas não conseguiu.

A equipe de bombeiros fez buscas a pé por uma distância aproximada de 100 metros pela margem esquerda do rio, lado onde a vítima foi vista submergindo pela última vez. Porém, a menina não foi localizada.