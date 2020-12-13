Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lewandowski dá prazo de 48 horas para Saúde informar data de vacinação contra a Covid
Coronavírus

Lewandowski dá prazo de 48 horas para Saúde informar data de vacinação contra a Covid

Ministro do STF solicitou informação para o Ministério da Saúde sobre a data de início e de término do plano de vacinação da população contra a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2020 às 19:06

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 19:06

Ministro Ricardo Lewandowski
Ministro Ricardo Lewandowski pede informação sobre plano de vacinação Crédito: Carlos Moura/ SCO/ STF
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski deu, neste domingo (13), prazo de 48 horas para que o Ministério da Saúde informe uma data de início e de término de seu plano de vacinação da população contra a Covid-19.
"Intime-se o Senhor Ministro de Estado da Saúde para que esclareça, em 48 (quarenta e oito) horas, qual a previsão de início e término do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid - 19, inclusive de suas distintas fases", escreveu o ministro em seu despacho, endereçado também à Advogacia-Geral da União.
No sábado, o STF divulgou ter recebido um plano de vacinação do governo, mas o documento não apresenta prazo de início e término. A Saúde diz que isso só será possível após aprovação de alguma vacina pela Anvisa.

Veja Também

Cientistas citados em plano de vacinação dizem que não deram aval a documento

Brasil terá que acelerar autorização da vacina da Pfizer, dizem especialistas

Médicos explicam reações comuns que vacina da Covid-19 pode provocar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados