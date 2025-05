Fraude na Previdência

INSS notificará vítimas de descontos irregulares a partir desta terça (13)

Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso; veja como baixar o aplicativo

A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em seus benefícios por meio de associações irão receber uma notificação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS. >

O aposentado ou pensionista que for notificado deverá indicar se autorizou ou não o desconto já na quarta-feira (14). Se o beneficiário informar que não autorizou, poderá pedir o ressarcimento dos valores também na quarta-feira. >

Como baixar o aplicativo?

O aplicativo Meu INSS está disponível para Android e iOS. Além do telefone 135 e do site, o app é um meio para os cidadãos consultarem seus benefícios do INSS sem a necessidade de deslocamento para uma das agências.>