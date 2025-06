No Rio

Adolescente é morto com tiro na cabeça em abordagem da PM na Baixada Fluminense

Segundo a família, David era estudante e sonhava em seguir carreira militar. Ele havia saído por volta das 20h30 com três amigos, em duas motos, para comprar salgados

Familiares e amigos de David interditam trecho da BR-040 em ato pela morte do adolescente Crédito: Reprodução/TV Globo

A Polícia Civil investiga a morte de um adolescente de 16 anos baleado na cabeça por um policial militar durante uma abordagem em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite de sexta-feira (31). Segundo a Polícia Militar, David Silva Pereira não teria obedecido uma ordem de parada dos policiais e um dos PMs atirou, atingindo o rapaz na cabeça.

A corporação disse que instaurou um procedimento para apurar a conduta dos agentes envolvidos e que eles foram preventivamente afastados das atividades nas ruas. A PM afirmou ainda que colabora com as investigações. Na manhã desta segunda-feira (2), familiares e amigos realizaram um protesto na rodovia Washington Luiz, interditando parcialmente a via em frente ao Hospital Municipal Moacyr do Carmo, para onde ele foi levado. A manifestação foi acompanhada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).>

Segundo a família, David era estudante e sonhava em seguir carreira militar. Ele havia saído por volta das 20h30 com três amigos, em duas motos, para comprar salgados. A ideia era voltar e fazer o lanche em casa, jogando videogame. No retorno, as duas motos em que estavam os adolescentes cruzaram com uma viatura do 15º BPM (Duque de Caxias) na rua Sebastião de Carvalho, no bairro 25 de Agosto. De acordo com a Polícia Militar, os agentes mandaram os jovens parar, mas eles não teriam obedecido. Um dos policiais atirou, atingindo o jovem na cabeça.>

A família contesta essa versão e afirma que os amigos, de fato, não pararam de imediato por estarem sem habilitação, mas que David, que pilotava uma das motos, freou alguns metros à frente e foi baleado. Os policiais envolvidos no caso disseram que o jovem fez um movimento brusco e, por isso, atiraram.

Os parentes dizem ainda que os policiais não prestaram socorro e que os pais de David levaram o adolescente para o hospital. Ele não resistiu aos ferimentos. A direção do hospital informou que David deu entrada na unidade, já morto, por volta das 22h40, levado por familiares. O corpo do adolescente foi sepultado no fim de semana. O caso é apurado pela 59ª DP (Duque de Caxias), que informou ter realizado perícia no local e que busca esclarecer o episódio. Com a morte de David, sobe para 16 o número de adolescentes baleados na região metropolitana do Rio em 2025, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Desses, sete morreram.>

