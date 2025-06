Igreja Luciferiana

Igreja de Lúcifer aguarda alvará para receber fiéis, no Estado do Rio

"Lúcifer nada mais é do que buscador de conhecimento, conhecedor da verdade. E o que o cristianismo quer fazer? Manipular as pessoas e não deixá-las ter muito conhecimento", diz o fundador do tempo

Publicado em 3 de junho de 2025 às 08:28

Primeira Igreja Luciferiana do Brasil está em vias de ser inaugurada no estado do Rio Crédito: Danilo Verpa/Folhapress

Uma pitoresca igrejinha pode ser vista à sua direita, no km 326 da via Dutra, logo após deixar o estado de São Paulo e entrar no Rio de Janeiro. A cidade é Itatiaia, mas o templo não é um qualquer. Pintada de preto com detalhes em vermelho, ela exibe diversas cruzes de ponta-cabeça e, se der sorte (ou azar), pode dar de cara com um bode preto chamado Zebu na entrada. >

Bem-vindo à primeira Igreja Luciferiana do Brasil, que está prestes a ser inaugurada por Jonathan de Oliveira Ribeiro. Mestre Jonan é um empresário volta-redondense de 31 anos que já tem seu Porsche e que, em mais de uma década como líder espiritual, possui vasta experiência de quimbanda.>

O santuário ainda não tem alvará -no ano passado, um templo dedicado a Lúcifer foi interditado em Gravataí (RS) justamente por não possuí-lo. Por isso o único evento que a igreja de Itatiaia já recebeu, há dois meses, não foi aberto ao público. Naquela ocasião, no final de março, mestre Jonan celebrou uma cerimônia para seus discípulos e realizou um casamento entre dois deles.>

"Aqui não pode ter nenhum furo, nenhum furo", diz Jonan, referindo-se ao alvará. "Porque aqui é a 'igreja do diabo', como as pessoas falam. Então, o que eles puderem fazer para derrubar, eles vão querer fazer", diz ele, acrescentando que sua coruja Noa é anilhada e possui documentação registrada.>

Mas, ao contrário do que a menção ao anjo caído dá a entender, a pegadinha da igreja luciferiana é que ninguém ali quer causar o mal. "Lúcifer nada mais é do que buscador de conhecimento, conhecedor da verdade. E o que o cristianismo quer fazer? Manipular as pessoas e não deixá-las ter muito conhecimento. Conhecimento demais atrapalha na manipulação direta do ser humano, entende? Então o luciferianismo justamente luta contra isso.">

"Quando eu falo de Lúcifer, falo do propósito da criação de Deus. A gente entende que toda energia foi criada por Deus - inclusive o ódio, a raiva, a traição. Temos que passar por isso e nos tornarmos mais fortes, para um dia nos sentarmos ao lado de Deus", resume o mestre.>

Antes de construir a igreja na Dutra, mestre Jonan ergueu no mesmo terreno um edifício, no formato de castelinho medieval, para ser a sede de seu terreiro de quimbanda -prática religiosa afro-brasileira concentrada no culto a exus.>

A médium Luciana Bento de Souza, filha da Casa de Caridade Pai João da Ronda Recanto Quiguiriçá, aborda os exus e as pombagiras como entidades ligadas a causas terrenas e que possuem a habilidade para trabalhar com energias da ordem prática da vida, lidando com as emoções e materialidade humana, sem ligação com o mal. Ali, por dez anos, desde que chegou a Itatiaia, mestre Jonan vem realizando serviços espirituais e despachos que incluem a morte de animais. Em 2019, o STF decidiu que o sacrifício de animais em ritos religiosos é permitido no país, desde que não haja crueldade ou tortura com os bichos.>

Hoje, mestre Jonan calcula em 4 milhões o número de seguidores em suas diversas contas do TikTok, Instagram e outras redes sociais. Foi assim que enriqueceu. No dia em que a reportagem visitou o reino de Lúcifer, Jonan recebeu exus e fez um despacho coletivo online, cujo preço por pessoa parte de R$ 277, para 21 fiéis à distância, numa tacada só. E esse foi apenas o primeiro serviço da noite, que costuma acabar apenas ao amanhecer.>

Pode-se pedir a volta do amor, uma melhora profissional ou mesmo uma maldade -só aceita se o alvo tiver cometido um crime ou maldade pior. Há um ano, Jonan diz ter recebido um jogador de futebol de segunda divisão que lhe trouxe R$ 1 milhão em dinheiro. Não pedia para fazer gols, mas sim que um olheiro reparasse nele.>

Após o despacho, o atleta foi contratado por um time de elite, garante. Outro foi o caso de uma apresentadora querendo um programa de televisão. Segundo mestre Jonan, você em casa está assistindo a ela quando zapeia pelos canais.>

Os animais mortos são galinhas, patos, bodes e mesmo vacas. No momento, Jonan está criando um boi para sacrificar no ano que vem. Não o preto, o Zangão, que é uma espécie de guardião do espaço. Mas um amarronzado. "O animal é sacrificado com faca", explica ele. "Faca no pescoço ou até mesmo no coração. O animal cai, você faz a limpeza dele. O sangue e as partes internas, como coração e fígado, você entrega para a espiritualidade. Separa o que é para magia, o que é para oferenda e o couro eu uso para fazer os tambores aqui do templo.">

"A carne congelamos e fica para o nosso consumo, tanto o meu quanto o de muitos filhos de santos e membros da nossa comunidade. Uma coisa interessante é que, quando a gente faz um sacrifício de animal, ficamos numa restrição de carne, sem poder comer carne durante 45 dias antes. É por respeito". No entanto, esse tipo de ritual - cujas cenas menos explícitas podem ser vistas em suas redes, tais quais mestre Jonan se banhando no sangue ainda quente- parece assustar alguns fiéis mais tradicionais.>

Quando distribui para a comunidade mais carente de Itatiaia ovos de chocolate (foram mil na última Páscoa) ou cestas natalinas (150), o religioso aprendeu que o melhor era entregar vales para o pessoal retirar os presentes nos mercados da cidade. "Ninguém quer pegar comida da gente, pois dizem que é de macumba", diz ele. Certo dia a PM bateu à sua porta e perguntou se era ali que estavam matando crianças em rituais de sacrifício aos demônios. Houve depois um incidente ainda mais sério.>

"Vamos falar do ataque de intolerância religiosa, quando foram quebradas várias imagens aqui do templo? O rapaz falou que veio aqui para me matar. Ele foi preso, detido e levado para a delegacia. Não é cristão. Ele se dizia cristão, mas eu sei quem é cristão de verdade. Cristão de verdade tem amor ao próximo.">

Mesmo assim, não ajuda que a figura do Belzebu - que seria a representação de diabo no cristianismo e pai dos exus pra quimbanda- esteja reproduzida por toda a igreja e que meia dúzia de enormes estátuas de exus de três metros de altura estejam espalhadas pelo terreno, em frente à via Dutra. Segundo praticantes, na quimbanda Lúcifer e Belzebu não são divindades essencialmente más. Belzebu seria uma divindade de dupla polaridade, genitor de todos os exus e pombagiras. Já Lúcifer é senhor da vitalidade, prosperidade, sexualidade e vitória.>

Mas mestre Jonan sabe o que faz: "Essa história de mostrar o Satã é mais uma publicidade mesmo, para chamar atenção para a igreja. Foi construído aqui na beira da rodovia justamente para trabalhar a psique das pessoas, né?">

