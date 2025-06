Fora do país

Zambelli diz ter deixado o Brasil após condenação pelo STF e risco de prisão

Deputada federal foi condenada a 10 anos de prisão, por unanimidade, pela Primeira Turma do Supremo; ela disse que vai se afastar do cargo

Publicado em 3 de junho de 2025 às 11:06

SÃO PAULO - Condenada a dez anos de prisão, a deputada Carla Zambelli (PL-SP) disse nesta terça-feira (3) ter deixado o Brasil. Em entrevista a um canal bolsonarista, ela afirmou estar há alguns dias na Europa, onde, segundo ela, tem cidadania de um país do continente.>

"Queria anunciar que estou fora do Brasil, já faz alguns dias, vim a princípio buscar tratamento médico, que já fazia aqui, e agora vou pedir inclusive para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição. Acho que as pessoas conhecem um pouco mais disso hoje em dia, é o que o Eduardo [Bolsonaro] fez também", disse.>

"Então, eu passo a não receber mais salário e meu gabinete vai ser ocupado pelo meu suplente. [Ele] Assume e fico fora do país neste período. Vou me basear na Europa", completou.>

Carla Zambelli disse que vai se basear na Europa Crédito: Mário Agra/Agência Câmara

Eduardo está licenciado do mandato nos Estados Unidos. Quando ele deixou o Brasil, alegou temor de apreensão do seu passaporte. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou abertura de investigação contra ele pelos supostos crimes de coação, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado democrático de Direito. >

>

A deputada disse na entrevista ainda que não "abandonou" o país. "Não estou desistindo da minha luta, pelo contrário, é resistir. Poder continuar falando o que eu quero falar", completou. Ele se comparou ainda à tatuagem de fênix que tem e afirmou que vai renascer das cinzas.>

As redes sociais serão administradas pela mãe, Rita, segundo afirmou na entrevista.>

No entendimento dos ministros do STF, a deputada, que foi a face do bolsonarismo no Congresso até cair no ostracismo logo depois das eleições de 2022, orientou o hacker Walter Delgatti a invadir o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) para forjar documentos falsos, entre os quais um mandado de prisão para o ministro Alexandre de Moraes, e causar tumulto político no país.>

A deputada, que nega as acusações, disse em entrevista à Folha no mês passado ter medo do que poderia acontecer com ela na prisão.>

"Eu tenho um pouco de receio das outras mulheres na cadeia, né? Porque eu nunca sei o que vou encontrar, mas eu também luto, então não tenho medo de apanhar. O maior problema é ficar longe da família", diz a deputada, relatando temer por sua saúde.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta