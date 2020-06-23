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Alvo de operação

Foragida há 5 dias, mulher de Queiroz entra com pedido de habeas corpus no Rio

Márcia Oliveira de Aguiar está foragida desde a quinta-feira da semana passada, quando foi alvo de mandado de prisão preventiva. O marido está preso desde então
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 14:39

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 14:39

Advogado Luis Gustavo Botto Maia, a mãe do miliciano Adriano e a mulher de Queiroz
Advogado Luis Gustavo Botto Maia, a mãe do miliciano Adriano e a mulher de Queiroz Crédito: Reprodução/ redes sociais
A defesa de Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, entrou com pedido de habeas corpus na Justiça do Rio nesta segunda-feira, 22. Ela está foragida desde a quinta-feira da semana passada, quando foi alvo de mandado de prisão preventiva. O marido está preso desde então.
O pedido foi apresentado ma segunda à noite pela banca do advogado Paulo Emílio Catta Preta. Na manhã desta terça, foi distribuído para a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça - colegiado de cinco desembargadores que julga, na quinta, 25, um habeas corpus de Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro (Republicanos) e filho do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Márcia é acusada de ajudar na suposta obstrução de Justiça ao longo das investigações sobre a "rachadinha" no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Queiroz seria o operador do esquema.
Nesta terça cedo, agentes deflagraram uma operação em Belo Horizonte, Minas Gerais, em endereços de familiares de Queiroz, mas não encontraram Márcia.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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