Polícia faz buscas em casa de parentes para localizar a mulher de Queiroz

Márcia Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz Crédito: Reprodução Facebook

A operação é realizada em parceria com o MP do Rio de Janeiro e tem o objetivo de localizar Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Queiroz, que está foragida desde a semana passada, quando seu marido foi preso em Atibaia (interior de São Paulo).

Ao todo são cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Não foi informado se outros endereços são alvo da operação.

De acordo com informações da rádio Itatiaia, na residência vivem dois irmãos, uma tia e alguns primos de Queiroz. A casa seria de uma madrinha de Queiroz que morreu recentemente, segundo a Globonews.

O casal é acusado de participar de um suposto esquema de "rachadinha" na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, caracterizado pela prática de servidores devolverem parte dos seus salários.

Queiroz estava em um imóvel do advogado Frederick Wassef, responsável pelas defesas de Flávio e do presidente Bolsonaro. Wassef é figura constante no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, e em eventos no Palácio do Planalto.