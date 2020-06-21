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Escritório em Atibaia

Advogado de Flávio Bolsonaro nega a jornal ter 'escondido' Queiroz

Frederick Wassef diz também não ser o 'anjo' mencionado em conversas interceptadas pelo Ministério Público
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2020 às 10:02

Publicado em 21 de Junho de 2020 às 10:02

Dono da casa onde o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz foi preso na manhã de quinta-feira (18),  o advogado Frederick Wassef - que defende o senador Flávio Bolsonaro - nega ter "escondido" o ex-PM em seu escritório em Atibaia (SP) e também diz não ser o "anjo" mencionado em conversas interceptadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ). 
Fotos feitas pela Polícia Civil de São Paulo mostram a Casa onde estava o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz. O imóvel em Atibaia, no interior de São Paulo, pertence a Frederick Wassef, advogado do senador Flávio Bolsonaro.
Casa onde estava escondido Fabrício Queiroz em Atibaia, no interior de São Paulo, pertence a Frederick Wassef, advogado do senador Flávio Bolsonaro Crédito: Polícia Civil de São Paulo
O defensor do senador Flávio Bolsonaro também afirmou nunca ter trocado mensagens ou telefonado para Queiroz. Ele alega ser vítima de uma armação. "Isso é uma armação para incriminar o presidente", afirmou, em entrevista neste sábado (20) ao jornal Folha de S. Paulo.
O advogado negou que o ex-assessor parlamentar do filho "01" do presidente Jair Bolsonaro tenha passado um ano em seu escritório. Segundo Wassef, que se autodeclara advogado e amigo do chefe do Executivo, o escritório em Atibaia estava em obras, com os móveis do lado de fora da casa.

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Apesar do advogado dizer que não sabia da presença de Queiroz em seu imóvel, Bolsonaro afirmou, em uma transmissão nas redes sociais realizada na quinta-feira (18), que o ex-faz-tudo da família estava na região de Atibaia por causa da proximidade com o hospital em que fazia tratamento de câncer.
"E por que estava naquela região de São Paulo? Porque é perto do hospital onde faz tratamento de câncer. Então esse é o quadro. Da minha parte, está encerrado aí o caso Queiroz", disse Bolsonaro.
Wassef também disse que "viu na TV que foi encontrado um malote" no local e que o mesmo teria sido plantado. Não especificou a que malote estaria se referindo. Durante as buscas no local, a Polícia Civil apreendeu celulares, documentos e pouco mais de R$ 900.

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A casa em Atibaia foi o principal alvo da Operação Anjo desencadeada pelos Ministérios Públicos do Rio e de São Paulo para prender Queiroz e sua mulher, Márcia Oliveira de Aguiar. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, quando deputado estadual no Rio, foi encontrado no escritório do advogado do parlamentar. Já sua mulher é considerada foragida pelo MP-RJ.
O Ministério Público de São Paulo divulgou a seguinte nota sobre a operação: "A operação conjunta do MPSP e da Polícia Civil deflagrada na quinta-feira, para dar cumprimento à ordem de prisão contra o senhor Fabrício Queiroz e ao mandado de busca e apreensão no imóvel do advogado Frederick Wassef ,transcorreu nos estritos limites da lei. Filmada, a ação dos promotores e dos policiais contou com o acompanhamento de três representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), observando-se, assim, todas as formalidades legais. Outrossim, vale ressaltar que não cabe ao MPSP tecer qualquer tipo de comentário acerca de declarações de investigados ou de seus defensores, sejam eles constituídos ou não."

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