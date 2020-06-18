Advogado que escondia Queiroz foi à posse de novo ministro nesta quarta

O advogado Frederick Wassef, que representa a família Bolsonaro e abrigava Fabrício Queiroz em um sítio em Atibaia, esteve na posse do novo ministro das Comunicações, Fabio Faria, na quarta (17).
O defensor foi à cerimônia como "amigo do presidente", segundo interlocutor do ministro. Nesta condição, Wassef tem trânsito livre em quase toda a Esplanada dos Ministérios.
De acordo as informações iniciais até agora disponíveis sobre a operação que resultou na prisão do ex-assessor de Flávio, Queiroz foi encontrado em uma propriedade que está em nome de Wassef. Queiroz é investigado por esquema das rachadinhas e foi preso por ordem da Justiça do Rio de Janeiro.
QUEM É FREDERICK WASSEF
O advogado Frederick Wassef é pessoa de extrema confiança da família Bolsonaro. Além de representar Flávio em processos, ele atua no caso da facada do presidente Jair Bolsonaro, que sofreu um atentado na campanha presidencial.
Wassef tem contestado o resultado das investigações contra Adélio Bispo, que cometeu o atentado contra o então candidato à Presidência, em 2018. O advogado sustenta que o criminoso não agiu sozinho e que foi cooptado por uma organização criminosa que queria matar Jair Bolsonaro para impedi-lo de chegar ao poder.