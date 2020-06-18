Advogado que escondia Queiroz foi à posse de novo ministro nesta quarta

Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro, fotografado nesta quarta-feira (17), durante cerimônia de posse do novo de ministro de Estado das Comunicações, em evento no Palácio do Planalto Crédito: Mateus Bonomi/Agif/Folhapress

O advogado Frederick Wassef, que representa a família Bolsonaro e abrigava Fabrício Queiroz em um sítio em Atibaia, esteve na posse do novo ministro das Comunicações, Fabio Faria, na quarta (17).

O defensor foi à cerimônia como "amigo do presidente", segundo interlocutor do ministro. Nesta condição, Wassef tem trânsito livre em quase toda a Esplanada dos Ministérios.

De acordo as informações iniciais até agora disponíveis sobre a operação que resultou na prisão do ex-assessor de Flávio, Queiroz foi encontrado em uma propriedade que está em nome de Wassef. Queiroz é investigado por esquema das rachadinhas e foi preso por ordem da Justiça do Rio de Janeiro.

QUEM É FREDERICK WASSEF

O advogado Frederick Wassef é pessoa de extrema confiança da família Bolsonaro. Além de representar Flávio em processos, ele atua no caso da facada do presidente Jair Bolsonaro, que sofreu um atentado na campanha presidencial.