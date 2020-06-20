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Continua em Bangu 8

Justiça nega pedido de prisão domiciliar a Fabrício Queiroz

Desembargadora Suimei Cavaleiri, do Tribunal de Justiça do RJ, negou o pedido de substituição de prisão preventiva, feito pelo advogado Paulo Catta Preta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2020 às 14:14

Publicado em 20 de Junho de 2020 às 14:14

Prisão de Fabrício Queiroz em Atibaia, interior de São Paulo
Prisão de Fabrício Queiroz em Atibaia, interior de São Paulo Crédito: Divulgação/ Policia Federal
A desembargadora Suimei Cavaleiri, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, negou o pedido de substituição de prisão preventiva por domiciliar, feito pelo advogado Paulo Catta Preta ao ex- assessor do senador Flávio Bolsonaro ( Republicanos- RJ), Fabrício Queiroz. A decisão foi na madrugada deste sábado (20).
Como o processo está sob segredo de Justiça, a íntegra da decisão não foi divulgada. Ainda sem data definida, o mérito do habeas corpus será julgado pelo colegiado da 3ª Câmara Criminal.

PRISÃO

Na última quinta-feira (18), Queiroz, investigado em um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio e por lavagem de dinheiro, foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo. A casa onde ele estava pertence a Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro.
Segundo informações dadas pelo caseiro da propriedade à polícia, Queiroz estava no local havia mais de um ano.
No mesmo dia o ex-assessor foi transferido para o Rio de Janeiro, onde está preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, conhecido como Bangu 8. Por causa da pandemia de Covid-19, Queiroz ficará isolado por 14 dias, em uma cela de 6m2, com chuveiro, sanitário e pia.

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Com informações da Agência Brasil.

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