Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Flávio Bolsonaro é intimado a depor sobre vazamento de caso Queiroz
Operação Furna da Onça

Flávio Bolsonaro é intimado a depor sobre vazamento de caso Queiroz

A intimação foi enviada ao procurador-geral da República, Augusto Aras, para que seja dirigida ao senador, em razão do foro especial em razão do cargo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 18:18

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 18:18

Data: 20/01/2019 - Rio de Janeiro - RJ - O senador eleito Flávio Bolsonaro e o ex-assessor Fabrício Queiroz - Editoria: Política - Foto:
O senador eleito Flávio Bolsonaro e o ex-assessor Fabrício Queiroz  Crédito: Reprodução de TV
O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro decidiu pedir a intimação do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) para prestar depoimento no procedimento investigatório criminal que apura suposto vazamento na Polícia Federal de relatório do Coaf que cita seu ex-assessor Fabrício Queiroz.
A investigação foi aberta após entrevista do empresário Paulo Marinho ao jornal Folha de S.Paulo na qual relatou ter ouvido do senador que ele fora avisado em outubro de 2018 sobre as investigações da Operação Furna da Onça, deflagrada no mês seguinte, e a menção a Queiroz nos documentos.
A intimação foi enviada ao procurador-geral da República, Augusto Aras, para que seja dirigida ao senador, em razão do foro especial em razão do cargo. Flávio terá um mês desde o recebimento da notificação para marcar o depoimento.
Serão ouvidos ainda os advogados Christiano Fragoso e Ralph Hage Vianna. O primeiro, de acordo com Marinho, participou da reunião na qual o vazamento foi relatado. O segundo foi indicado para atender Queiroz.
Marinho já prestou três depoimentos sobre o caso. Um para o MPF-RJ e dois para a PF, sendo um deles no âmbito do inquérito que apura a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na corporação.

Veja Também

Oposição pede cassação de Flávio, e centrão minimiza elo de Bolsonaro com Queiroz

Flávio diz que prisão de Queiroz é movimento para atacar Jair Bolsonaro

Marinho afirmou, em entrevista à Folha de S.Paulo, que Flávio recebeu, em 2018, informação privilegiada da PF sobre investigações que atingiriam o então assessor dele, Fabrício Queiroz, e sua filha, Nathalia, que trabalhava no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro em Brasília.
Ele diz ter ouvido de Flávio que a informação, repassada entre o primeiro e o segundo turno das eleições, fez com que a família Bolsonaro demitisse os dois assessores.
Queiroz foi preso preventivamente nesta quinta-feira sob suspeita de atrapalhar as investigações sobre a suposta rachadinha no antigo gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa.

Veja Também

Queiroz era monitorado por advogado de Bolsonaro, indicam mensagens apreendidas

Queiroz pagou com dinheiro vivo mensalidade de filhas de Flávio, diz MP-RJ

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial
Imagem de destaque
6 dicas para preparar os lábios para uma maquiagem impecável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados