Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Oposição pede cassação de Flávio, e centrão minimiza elo de Bolsonaro com Queiroz
Após operação

Oposição pede cassação de Flávio, e centrão minimiza elo de Bolsonaro com Queiroz

Deputados avaliam que a operação ocorreu para que Queiroz seja forçado a delatar, e que a situação da prisão deixa a investigação mais perto do presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 22:29

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 22:29

Data: 30/08/2019 - Fabricio Queiroz, assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente - Editoria: Política -
 Fabricio Queiroz, assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente  Crédito: Reprodução de TV
prisão do policial militar aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), nesta quinta-feira (18), levou a oposição a reforçar os pedidos de cassação do parlamentar. Já os líderes do chamado centrão tentaram blindar o presidente Jair Bolsonaro e seu filho para minimizar os impacto políticos.
Ao longo desta quinta, deputados do grupo, composto por PP, Republicanos e PSD, entre outras legendas, disseram que a operação não mudará a relação das siglas com o governo e pregaram cautela.
A reação desses parlamentares, que passaram a se aproximar do Planalto nos últimos meses, é essencial para o governo garantir a Flávio, por exemplo, que a cassação do mandato não vá adiante e ao presidente o freio a um eventual pedido de impeachment.
Queiroz foi preso na manhã desta quinta em Atibaia, no interior de São Paulo, em um imóvel de Frederick Wassef, advogado do presidente e de Flávio. O mandado foi expedido pela Justiça do Rio de Janeiro - ele não era considerado foragido.

Veja Também

Como a prisão de Queiroz pode atingir Jair Bolsonaro

Um dirigente de partido que compõe o centrão admite que a prisão do ex-assessor de Flavio na casa de uma pessoa que era considerada próxima a Bolsonaro, como é o caso do Wassef, deixa a investigação mais perto do presidente. Deputados também avaliam que a operação ocorreu para que Queiroz seja forçado a delatar.
Apesar de o centrão tentar blindar o presidente, a oposição no Congresso usou o episódio para criticar Bolsonaro e o filho.

REPRESENTAÇÕES

Flávio é alvo de duas representações por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética do Senado. Ambas pedem a cassação do mandato do senador. O líder da minoria no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), cobrou o andamento delas.
"Está na hora da nossa denúncia contra Flávio andar. Tem que ser cassado urgente! O senador e filho do presidente deve respostas à Justiça", disse.

Veja Também

Acharam o Queiroz: entenda o caso do ex-assessor de Flávio Bolsonaro

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), também repercutiu a prisão, destacando que Queiroz foi encontrado na casa do advogado do senador e do presidente da República.
"Finalmente Queiroz foi preso. Quase dois anos após o início da investigação da 'rachadinha', corrupção. Detido na casa de um advogado de Flávio Bolsonaro. E agora, presidente Bolsonaro? Vai se queixar também de perseguição neste caso?", questionou o petista.
PT, PSOL e Rede Sustentabilidade querem que o senador seja afastado do cargo de secretário da Mesa do Senado enquanto durar o processo no colegiado.

O QUE DIZEM OS PEDIDOS

A primeira representação, de fevereiro, diz respeito à suspeita de recolhimento de parte do salário de seus subordinados (prática chamada de 'rachadinha') na Assembleia Legislativa do Rio de 2007 a 2018, quando o filho do presidente era deputado estadual.
A segunda representação, de maio, foi quando o primogênito de Bolsonaro se tornou peça central em outra apuração da Polícia Federal, que investiga o relato do empresário Paulo Marinho à colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo, sobre suposto vazamento de uma operação da PF. O Ministério Público Federal também instaurou um procedimento para analisar o caso.
O Conselho de Ética do Senado é presidido pelo senador Jayme Campos (DEM-MT), que ainda não se manifestou sobre os pedidos. Ambos foram aditados, por terem temas semelhantes e se tratarem do mesmo parlamentar.
Campos alega que aguarda uma posição sobre a admissibilidade pela Advocacia-Geral do Senado, o que ainda não ocorreu. Desde fevereiro, quando a primeira denúncia contra Flávio foi feita ao colegiado, a advocacia da Casa está em silêncio.
Segundo Campos, a pandemia do novo coronavírus acabou dificultando os trabalhos. "Não tem inércia [nos trabalhos]. Temos um momento diferenciado causado por essa pandemia. Tudo está parado na comissão", disse Campos.
O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), minimiza os riscos de cassação do mandato de Flávio e afirma que o Congresso não deve se pronunciar sobre um tema que não tem relação com a Casa. "O processo do Queiroz é do Rio, da Assembleia do Rio. Lá tem começo, meio e fim e não influencia a agenda do Senado" disse.
Flávio Bolsonaro reagiu nas redes sociais. Para ele, a prisão é "mais uma peça movimentada no tabuleiro" para atacar seu pai. O advogado de Queiroz, Paulo Catta Preta, afirmou que pedirá a soltura do cliente.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Maia diz esperar que Educação fique melhor e evita comentar prisão de Queiroz

Queiroz pagou com dinheiro vivo mensalidade de filhas de Flávio, diz MP-RJ

Bolsonaro reclama de cerco jurídico e discute com ministros reação à prisão de Queiroz

Dica sobre paradeiro de Queiroz estava em celular apreendido pelo MP do Rio

Prisão de Queiroz terá consequências imprevisíveis, dizem ministros do STF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa
Imagem de destaque
Herança sem planejamento pode virar dor de cabeça para famílias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados