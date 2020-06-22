Queiroz esteve na gravação do jingle de Flávio Bolsonaro na campanha ao Senado

Fabricio Queiroz, assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente Crédito: Reprodução de TV

Fabrício Queiroz fez ao menos uma aparição na campanha vitoriosa de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) ao Senado Federal. O ex-assessor esteve na gravação do jingle de Flávio, publicado no YouTube em agosto de 2018 - menos de três meses antes da Operação Furna da Onça revelar movimentações financeiras atípicas no valor de R$ 1,2 milhão na conta bancária de Queiroz.

O trecho do vídeo no qual Queiroz aparece ao fundo da gravação está correndo nas redes sociais depois que o ator e roteirista Marcelo Adnet compartilhou em sua conta no Twitter.

Amigo de longa data da família Bolsonaro, Queiroz trabalhava, oficialmente, como motorista de Flávio. Ele foi preso na última quinta-feira, 18, na casa do advogado da família Bolsonaro em Atibaia , no interior de São Paulo, depois que o Ministério Público do Rio alegou na Justiça tentativas de obstrução das investigações sobre supostos desvios de salários dos funcionários na Alerj.

No dia seguinte, o Ministério Público Federal intimou Flávio Bolsonaro a prestar esclarecimentos sobre supostos vazamentos da Polícia Federal a respeito da Furna da Onça. Ele terá 30 dias, a contar do recebimento, para marcar o depoimento.