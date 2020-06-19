Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Após prisão, Queiroz está isolado em cela em Bangu 8
No Rio de Janeiro

Após prisão, Queiroz está isolado em cela em Bangu 8

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o isolamento se deve ao protocolo de segurança para evitar a propagação do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 16:08

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 16:08

Fabrício Queiroz no momento da prisão em Atibaia, interior de São Paulo
Fabrício Queiroz no momento da prisão em Atibaia, interior de São Paulo Crédito: Polícia Civil de SP
Preso na quinta-feira, 18, em Atibaia, no interior de São Paulo, e transferido para o Rio no mesmo dia, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) Fabrício Queiroz está isolado em uma cela de seis metros quadrados no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8, no Complexo de Gericinó. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Queiroz 'passa bem'.
De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o isolamento se deve ao protocolo de segurança para evitar a propagação do coronavírus. Fabrício Queiroz ficará sozinho por 14 dias. A cela em que ele está conta com 'acomodação para repouso', chuveiro, vaso sanitário e pia.
Ainda de acordo com a secretaria, Queiroz tem direito a quatro refeições diárias: café da manhã, almoço, lanche e jantar. A Seap não informou o que foi servido ao ex-PM, tampouco se ele recusou alguma das refeições.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Acharam o Queiroz: entenda o caso do ex-assessor de Flávio Bolsonaro

Queiroz era monitorado por advogado de Bolsonaro, indicam mensagens apreendidas

Com prisão de Queiroz, "anjo" passou a ser o inferno de Jair Bolsonaro

Oposição pede cassação de Flávio, e centrão minimiza elo de Bolsonaro com Queiroz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Operação da PF mira comércio ilegal de animais silvestres na Grande Vitória
Imagem de destaque
Crescimento dos pactos antenupciais e seus impactos jurídicos no Direito de Família
Imagem de destaque
Eventual aliança entre Magno e Pazolini impactaria disputa pelo Senado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados