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Defesa

Advogado de Queiroz defende ex de Wassef

Paulo Emílio Catta Preta consta como advogado de Maria Cristina Boner Leo em uma ação cível, além de ter defendido a empresária entre 2012 e 2018 em caso em que ela é acusada de pagar propina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 09:43

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 09:43

Paulo Emílio Catta Preta, experiente defensor de Brasília, advogado de Queiroz
Paulo Emílio Catta Preta, advogado de Queiroz Crédito: Reprodução GloboNews
O novo advogado de Fabrício Queiroz, Paulo Emílio Catta Preta, também presta serviços à ex-mulher de Frederick Wassef. Atualmente, ele consta como advogado de Maria Cristina Boner Leo em uma ação cível, além de ter defendido a empresária entre 2012 e 2018 no caso em que ela é acusada de pagar propina a integrantes do governo do Distrito Federal em troca de contratos, o chamado mensalão do DEM.
Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair BolsonaroQueiroz foi preso na semana passada em Atibaia, no interior de São Paulo, num imóvel de Wassef, que até ontem defendia o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). A localização do ex-assessor na casa do advogado do parlamentar levantou suspeitas de autoridades sobre uma possível tentativa de obstrução de Justiça.
Wassef se afastou do caso após a repercussão negativa da descoberta de que abrigava Queiroz em seu imóvel.
Embora Wassef e Cristina estejam separados, segundo o próprio advogado, os dois mantêm boa relação. No dia da prisão de Queiroz, por exemplo, Wassef estava em uma casa em Brasília que pertence à ex-mulher.
A reportagem questionou Catta Preta sobre um potencial conflito de interesse nos casos. "Se em algum momento se identificar potencial conflito, terei que avaliar", respondeu o advogado ao Estadão. Segundo ele, embora ainda conste na Justiça como representante de Cristina na ação cível, ele deixou de atuar no processo. 

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