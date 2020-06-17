Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Falso negativo de teste do novo coronavírus engana técnica em enfermagem
Covid-19

Falso negativo de teste do novo coronavírus engana técnica em enfermagem

Por causa do resultado negativo do teste da Covid-19, Márcia Lima voltou ao trabalho mas continuou com os sintomas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 09:09

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 09:09

Teste rápido de coronavírus
Teste rápido de coronavírus Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação
Com o temor provocado pelo novo coronavírus durante a pandemia, muitas pessoas têm procurado atendimento médico para confirmar se estão ou não contaminados. O problema é que, com a pressa para realizar o teste, o resultado obtido pode não ser o verdadeiro. Isso acontece porque é preciso esperar pelo menos 48 horas para o coronavírus ser identificado no corpo.
Foi o que aconteceu com a técnica em enfermagem Márcia Lima Suguyama, 39 anos. No caso dela, entretanto, a pressa tem explicação, já que trabalha na linha de frente da doença em um hospital da capital paulista.
Após acordar no dia 15 de abril com muita dor no corpo, principalmente na cabeça e na garganta, ela disse não ter prestado muita atenção aos sintomas, pensando se tratar de uma sinusite. No dia 16, com dificuldade para se levantar da cama, pela dor no corpo, ela acreditava ser cansaço pela correria do dia anterior. Mas, no dia seguinte, teve início uma forte falta de ar.
"Eu não conseguia subir escadas. Fui trabalhar, mas não conseguia ficar com a máscara. Contei para minha chefe que não estava conseguindo respirar e ela falou para eu ir ao Pronto Socorro fazer o teste. No dia 20, saiu o resultado negativo, mas eu continuei com os sintomas", conta Márcia.
De volta ao trabalho, ela perdeu o olfato e o paladar, mas continuou acreditando que estava com uma crise de sinusite ou com a gripe H1N1, por causa do resultado negativo do teste da Covid-19.

Veja Também

Saúde discute realizar diagnósticos de Covid-19 sem aplicar testes

"Fiquei do dia 20 ao dia 29 sem sentir o olfato e o paladar. Minha chefe veio com um perfume um dia e eu disse que não estava sentindo nada. Então, ela falou para eu repetir o exame porque estava dando muito falso negativo por conta desse período de 48 horas que a gente tem de esperar do início dos sintomas. Colhi dia 29 e no dia 1º veio o resultado positivo e eu tive de me afastar."
Como não teve pneumonia, o tratamento de Márcia foi mais simples, sem febre. Após os 14 dias de quarentena em casa, ela retornou ao trabalho. Apenas o olfato e o paladar que demoraram para voltar. "No dia 12 de maio, fiz um teste rápido e deu que eu tive contato com a doença, que criei anticorpos e que não estava transmitindo mais. Então, voltei a trabalhar."
Em casa, o marido, Marcos, 49, também sentiu sintomas da doença e passou pela mesma experiência. Já a filha, Júlia, 6, ficou assintomática e não chegou a ser testada. "Como meu marido também trabalha em hospital, teve de passar para a chefia que eu estava com a Covid. Ele fez o teste e também deu negativo, mas teve todos os sintomas, como diarreia e dor no corpo. Ficou os dois dias em casa enquanto esperava o resultado do exame, e depois voltou a trabalhar."
Depois da confusão com os testes, Márcia retomou a sua rotina, desta vez despreocupada e sem o cansaço de antes.

Veja Também

Após três meses, Ministério da Saúde ainda patina na oferta de testes e itens

MS diz que quantidade de testes para Covid-19 feita no país não é ideal

Sem testes e rastreamento, Brasil não pode abrir mão de confinamento, diz OMS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas
Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados