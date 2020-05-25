Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sem testes e rastreamento, Brasil não pode abrir mão de confinamento, diz OMS
Combate à Covid-19

Sem testes e rastreamento, Brasil não pode abrir mão de confinamento, diz OMS

Segundo o diretor-executivo da OMS, Michael Ryan, 'sem essa capacidade, não há alternativa que não o confinamento. A transmissão não vai embora sozinha'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 19:22

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 19:22

Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan
Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan Crédito: Divulgação OMS
Quarentenas não são um fim em si mesmo, mas uma forma de passar à frente do coronavírus em países onde a transmissão está fora de controle, como o Brasil, disse nesta segunda (25) o diretor-executivo da OMS, Michael Ryan.
O diretor disse que compreende que os países se preocupem com o impacto econômico de medidas de restrição mais extremas, e que o ideal é isolar apenas quem contraiu o vírus ou está sob suspeita.
Para isso, porém, é preciso ter capacidade de testar todos os casos suspeitos, tratar os doentes, rastrear os contatos e colocá-los em quarentena. É justamente para ganhar tempo para montar essas estruturas que os confinamentos são necessários, afirmou o diretor-executivo.

Veja Também

OMS suspende estudo com hidroxicloroquina para avaliar segurança

"Uma vez implantada a capacidade de testar, rastrear e isolar, ela é muito mais efetiva, pois afeta uma proporção menor de pessoas, com menos impacto econômico", disse Ryan.
Segundo ele, porém, "sem essa capacidade, não há alternativa que não o confinamento. A transmissão não vai embora sozinha".
O diretor afirmou que "a transmissão no Brasil no momento está muito intensa, assim como em outros países da América do Sul, como Chile e Peru".
Estimativas semanais divulgadas pelo Imperial College, centro de referência no acompanhamento de epidemias, mostram que a taxa de contágio do país esteve acima de 1 nas últimas quatro semanas. Isso significa que cada pessoa infectada, transmite a doença para mais de uma pessoa, na média, o que faz com que ela acelere sua disseminação.
Na tarde desta segunda, o Brasil registrava mais de 350 mil casos de coronavírus, o segundo maior número no mundo, superando 22 mil mortes.

Veja Também

América Latina é epicentro da pandemia e Brasil o mais preocupante, diz OMS

Para o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanum Ghebreyesus, quarentenas e lockdowns funcionam como um bloqueio rodoviário, em que se procura reduzir a velocidade do coronavírus para tomar a dianteira e ser capaz de abafar a transmissão assim que ela acontecer.
"Se deixar ele ir aonde ele quiser, sem reduzir sua velocidade, será muito difícil combatê-lo. Esse vírus é muito perigoso, move-se muito rapidamente e é mortal. Quando passa de um patamar, cresce exponencialmente, e é isso que está acontecendo agora no Brasil", disse o diretor-geral.
A OMS alertou também para o risco de repiques da doença mesmo nos países que já foram capazes de controlar a epidemia, caso eles não continuem rastreando de forma intensiva os casos suspeitos e fazendo seu isolamento.
"É diferente do que se costuma chamar de segunda onda, em que a doença começa a se reduzir até desaparecer, mas pode ressurgir após alguns meses. No estágio em que estamos, ela pode saltar em muito pouco tempo, provocando segundos picos", afirmou Ryan.

Veja Também

Vacina contra Covid-19 precisa ser eficiente e segura, afirma OMS

Esse risco é elevado pelo fato de que a maior parte das pessoas ainda é suscetível ao coronavírus, disse a líder técnica da OMS, Maria van Kerkhove. Segundo ela, há ao menos 20 estudos já em fase de pré-publicação mostrando que a porcentagem da população com anticorpos é baixa.
Países que estão saindo das quarentenas precisam ficar atentos, disse ela: "Esse vírus aproveita qualquer oportunidade para escalar, e é capaz de superacelerar a transmissão".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados