Live no Youtube

Entenda o suposto vazamento do Enem 2025 e a relação com Prêmio Capes

Edcley Teixeira afirma ter memorizado questões após participar do prêmio e nega irregularidades; MEC e Inep acionaram a Polícia Federal, mas descartam cancelamento do exame

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 15:30

SÃO PAULO - O Inep, órgão do MEC (Ministério da Educação), anulou três questões do Enem 2025 após analisar denúncias de vazamento de itens quase idênticos aos do exame. A decisão ocorreu depois de vir à tona um vídeo em que o estudante Edcley Teixeira, durante uma live no Youtube, exibiu questões semelhantes às da prova dias antes da aplicação.

A seguir, a Folha reuniu os principais pontos em torno da polêmica, explicando como o caso se desenvolveu até o momento, quais medidas foram adotadas e de que maneira essas decisões podem impactar os participantes do exame nacional.

Candidatos olhando os cadernos de questão do segundo dia de aplicação do Enem 2025 Crédito: Angelo Miguel - Divulgação MEC - 16/11/25

ENTENDA O CASO

O QUE ACONTECEU? E QUEM É EDCLEY TEIXEIRA?

Em uma live no Youtube antes do segundo dia do exame nacional, o estudante de medicina Edclay Teixeira exibiu ao menos cinco questões que tinham muita semelhança com as questões presentes no caderno de ciências da natureza e matemática.

Em um vídeo publicado no dia 2 de janeiro deste ano, Teixeira detalhou seu método de "previsão" das questões do Enem. No relato, ele explica que recebeu um convite para participar do Prêmio Capes Talento Universitário — iniciativa federal destinada a alunos em início de formação superior —, que oferece premiação de R$ 5.000 aos participantes com melhor desempenho.

Após a participação, o estudante de medicina afirma que encontrou semelhanças entre as questões do prêmio e os itens presentes, posteriormente, no Enem.

Edcley afirmou que memorizava o que caía no prêmio, alegando utilizar apenas critérios permitidos pela legislação e negando qualquer vazamento. Além disso, segundo afirma, ele foi convidado para participar do Estudo de Comportamento de Itens do Inep.

Após isso, ele organizava e comercializava as questões em suas próprias redes sociais como curso de mentoria.

COMO FUNCIONA O PRÊMIO CAPES?

Criado em 2019, o Prêmio Capes de Talento Universitário premia, a cada ano, mil matriculados em cursos de graduação e que fizeram o Enem no ano anterior, com o objetivo de "reconhecer o desempenho dos estudantes que demonstrarem grau destacado de desenvolvimento de competências cognitivas".

Para o receber o prêmio individual de R$ 5.000, os candidatos fazem uma nova prova de 80 questões de múltipla escolha, que precisa ser completada em quatro horas.

Para concorrer, os candidatos devem ter recém-ingressado em curso de graduação, ter obtido nota no Enem no ano anterior e não estar em débito com a Capes, com o CNPq ou com outras agências ou instituições de fomento à pesquisa.

O QUE É ESTUDO DE COMPORTAMENTO DE ITENS?

O Estudo de Comportamento de Itens é uma etapa técnica promovida pelo Inep para analisar como diferentes questões se comportam entre grupos de participantes. Para isso, o estudo utiliza candidatos que já participaram do Prêmio Capes Talento Universitário.

Os candidatos convidados recebem, por email, o link de inscrição para o estudo de comportamento — que, neste ano, ofereceu 3.250 vagas. A prova é composta por 80 questões de múltipla escolha.

De acordo com Edcley Teixeira, as perguntas aplicadas no Prêmio Capes e no Estudo de Comportamento de Itens correspondem às questões utilizadas como pré-testes para futuras edições do Enem.

EXISTIA ALGUM TERMO DE CONFIDENCIALIDADE NO PRÊMIO CAPES?

O edital do Prêmio Capes não trazia qualquer menção a cláusulas de confidencialidade sobre o conteúdo das questões.

Um estudante ouvido pela Folha, que participou do prêmio, afirmou que não se recorda de nenhum termo específico além de condições gerais de participação. Ele também relata, porém, que circulava entre os participantes a "fofoca" de que as questões aplicadas ali poderiam integrar o BNI (Banco Nacional de Itens) do Enem.

Para Pedro Henrique Braz de Vita, mestre e doutor em Direito do Estado pela UFPR (Universidade Federal do Paraná), não haveria motivo para impor cláusulas de confidencialidade no edital do Prêmio Capes Talento Universitário.

Segundo ele, o Prêmio Capes "não compõe ou possui qualquer ligação com o Enem, e o MEC e o Inep têm controle sobre ambos".

De Vita explica que as questões usadas em uma prova não precisam, por obrigação, aparecer na outra e, por isso, "antes de incluir uma cláusula de sigilo no regulamento do Prêmio, o MEC e o Inep deveriam cuidar para que questões teóricas nele aplicadas não fossem representadas em outra prova."

QUAIS PUNIÇÕES OU SANÇÕES EDCLEY PODE SOFRER?

Quanto à possibilidade de punição, De Vita afirma que ainda não há elementos suficientes para apontar qualquer sanção. Ele observa que somente uma investigação poderá esclarecer se houve mera coincidência ou favorecimento indevido.

"É importante que as autoridades tomem as providências necessárias para investigar o tema. E, avaliar se, efetivamente, o sujeito 'deu sorte' em deduzir que o conteúdo cobrado na prova poderia constar em outra, ou se ele recebeu alguma informação privilegiada de algum agente público", explica doutor em Direito do Estado pela UFPR.

Caso se confirme a segunda hipótese, explica, o estudante poderia ser enquadrado no crime de fraude em certame de interesse público, previsto no artigo 311-A, do Código Penal.

QUAIS FORAM AS AÇÕES DO MEC E DO INEP?

Após a repercussão do caso, o Inep confirmou a anulação de três perguntas. Em nota oficial, o órgão ressaltou que nenhuma questão coincide integralmente com as aplicadas em 2025.

O instituto reafirmou a "isonomia, lisura e validade das provas do Enem 2025". "Na divulgação observada nas redes sociais, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens", afirma o instituto.

Além disso, o órgão acionou a Polícia Federal, que está no e instaurou um procedimento para analisar a possível divulgação indevida de questões do Enem 2025.

Nesse tipo de ação, a polícia faz diligências preliminares que podem anteceder a abertura de um inquérito.

Segundo a PF, foram adotadas medidas imediatas de preservação, incluindo o resguardo do conteúdo veiculado em redes sociais e o acionamento das plataformas digitais para a preservação dos registros técnicos necessários às apurações.

O ENEM 2025 SERÁ CANCELADO?

Em vídeo publicado no Instagram, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta sexta-feira (21) que o Enem 2025 não será anulado. "Eu queria aqui tranquilizar a cada um de vocês que fizeram a prova, a cada um de seus familiares, que o Enem não será cancelado", afirmou ele.

"[Sobre] o ruído que aconteceu nas redes sociais de uma live de um aluno, de um jovem que divulgou questões que podiam ser similares às que caíram no Enem, a comissão do Inep, que é responsável pelo Enem, tomou a decisão técnica de cancelar, anular, três itens com um único objetivo: de prevenção e isonomia e para não prejudicar nenhum aluno que fez o Enem esse ano."

Em sua fala, Camilo também reiterou que a Polícia Federal instaurou na quarta-feira (19) um procedimento para analisar a possível divulgação indevida de questões desta edição da prova.

QUAIS E QUANTAS QUESTÕES FORAM ANULADAS?

Ao todo, três questões do Enem 2025 foram anuladas pelo Inep. Dessas, duas questões eram do caderno de ciências da natureza, enquanto uma foi de matemática.

Leia mais Enem 2025: confira os gabaritos oficiais do 2º dia de provas

O primeiro item aborda o tema da fotossíntese. A questão fala sobre plantas e algas que realizam fotossíntese oxigênio para síntese de matéria orgânica e, para isso, utilizam trifosfato de adenosina (ATP) e nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido (NADPH). A partir disso, o questionamento levantado é sobre qual composto desempenha a função análoga a do H2S.

A segunda questão fala sobre o grito. A pergunta cita que uma conversa normal entre duas pessoas gera sons de níveis sonoros e o grito de gol em um estádio. A partir disso, o item levanta o questionamento sobre o valor médio estimado do ruído produzido por essas pessoas, na posição central de um estádio hipotético.

O terceiro item é da área de matemática e fala sobre o cálculo de parcelamento de um carro no valor de 60 mil reais. A questão pergunta aos estudantes a quantidade de parcelas contidas em uma das opções apresentadas.

COMO SÃO FORMULADAS AS QUESTÕES DO ENEM?

As questões do Enem são elaboradas com base na TRI (Teoria de Resposta ao Item), modelo que permite medir o grau de dificuldade das perguntas e identificar acertos aleatórios.

Nesse sistema, a nota final do candidato não depende apenas do número de respostas corretas, mas da coerência do padrão de acertos. Por exemplo, quando um participante acerta uma questão difícil e erra itens considerados fáceis.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta