Em 5 pontos, veja voto de relator no TSE pela inelegibilidade de Bolsonaro

A defesa de Bolsonaro diz não ter havido ato ilícito no encontro, mas se omitiu em demonstrar que as falas teriam qualquer relação com evidências.

Após o voto do relator, a sessão foi encerrada, e o julgamento retorna nesta quinta-feira (29), às 9h, quando começam, então, os votos dos outros ministros.

Ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvarada Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 03/10/2022

Entenda, em cinco pontos, os principais argumentos do voto de Benedito Gonçalves:

1 - Fato inserido em contexto

Benedito ressaltou a reunião com os embaixadores como um evento inserido em um contexto de diversos ataques ao sistema de votação do país em entrevistas, transmissões ao vivo e discursos proferidos durante o mandato.

O ministro mencionou a transmissão ao vivo que Bolsonaro fez em 2021 questionando a segurança das urnas. Segundo o magistrado, o ex-presidente recorreu ao descrédito do dispositivo eletrônico a fim de manter sua militância "em contínuo estado de excitação e, até mesmo, de paranoia".

Além disso, citou menções feitas pelo então mandatário às Forças Armadas como organização capaz de fiscalizar e apontar soluções para fraudes no pleito. "A reunião não é uma fotografia na parede, mas um fato inserido em um contexto", disse Benedito.

2 - Inclusão da minuta golpista

Ele disse que a admissibilidade do documento apócrifo, que chamou de "golpista em sua essência", não contraria a tese que absolveu a chapa de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB) em 2017, quando foram considerados apenas os fatos restritos ao processo.

3 - Discurso antidemocráticos e notícias falsas

Benedito também afirmou não ser possível fechar os olhos para mentiras e discursos violentos na eleição, e criticou a banalização do golpismo nas atitudes do ex-presidente. Ele argumentou que a divulgação de notícias falsas é capaz de moldar abuso eleitoral ao prejudicar os pleitos.

Para o ministro, Bolsonaro também obteve vantagens eleitorais a partir da repercussão da reunião com os embaixadores, especialmente pelo contexto de pré-candidatura à reeleição e pela projeção midiática que o tema tomou a partir do encontro.

"Em razão da grande relevância e da performance discursiva para o discurso eleitoral e para a vida política, não é possível fechar os olhos para os efeitos antidemocráticos de discursos violentos e de mentiras que coloquem em xeque a credibilidade da Justiça Eleitoral" Benedito Gonçalves - Ministro do TSE

4 - Conspiração e golpe

O magistrado disse que o conspiracionismo foi amplamente utilizado no encontro com as representações internacionais para que Bolsonaro, em simbiose com as Forças Armadas, estivesse "levando adiante cruzada em nome da transparência e da democracia".

Segundo ele, o então mandatário assumiu papel antagônico ao TSE, buscando vitimizar-se e desacreditar a competência do tribunal, de seu corpo técnico e de seus ministros nacional e internacionalmente.

5 - Bolsonaro inelegível; Braga Netto, não

Benedito votou a favor da inelegibilidade de Bolsonaro até 2030, mas defendeu afastar o então candidato a vice-presidente, o general Walter Braga Netto (PL), da mesma pena, seguindo entendimento do vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet Branco.