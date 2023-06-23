Alvo de ação no TSE, Bolsonaro diz que pode ser candidato a vereador

SÃO PAULO - Em meio a julgamento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) , o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta sexta-feira (23), querer continuar elegível e disse que pensa sair candidato ou para vereador no Rio de Janeiro, no ano que vem, ou até para a Presidência em 2026.

"Estou pensando em ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Qual o problema? Não há demérito nenhum. Até vou me sentir jovem, geralmente a vereança é para a garotada", falou em evento do PL no Rio Grande do Sul.

"Em 2026, se estiver vivo até lá e também elegível, se essa for a vontade do povo, a gente vai e disputo novamente a Presidência", afirmou.

Bolsonaro também planeja disputar a eleição presidencial em 2026 Crédito: Isac Nóbrega/PR

Bolsonaro está sendo julgado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por, em uma reunião com embaixadores, ter mentido sobre a segurança do processo eleitoral. O fim do processo está previsto para a quinta-feira (29) e poderá deixá-lo inelegível.