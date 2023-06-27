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Lista de orientações

Coronel do Exército leva 'cola' por escrito para 'não aloprar' na CPI

Em depoimento, Jean Lawand Júnior disse que não queria golpe de Estado quando pedia que Bolsonaro desse ordem ao Exército
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jun 2023 às 17:52

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 17:52

BRASÍLIA - O coronel do Exército Jean Lawand Júnior levou à CPI do 8 de janeiro uma lista de orientações, incluindo "não aloprar" e fazer uma "cara serena". A "cola" sugere ainda: alimentar, não gesticular, "sem cagoete", não perca emocional, mãos juntas e oração.
O militar depõe à CPI nesta terça-feira (27) na condição de testemunha. A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Cármen Lúcia entendeu que ele deveria comparecer à sessão, mas poderia ficar em silêncio, se quisesse, para não produzir provas contra si mesmo.
Depoimento do coronel do Exército, Jean Lawand Junior à CPI do 8 de janeiro
O coronel Jean Lawand Junior depôs à CPI do 8 de janeiro nesta terça (27) Crédito: Bruno Spada/Agência Câmara
As instruções de Lawand Júnior estão fixadas na parte interna de uma pasta preta levada por ele à comissão. Ao longo do depoimento, o militar recorreu a papéis que estavam dentro e recebeu orientações de seus advogados por meio de bilhetes.
O coronel entrou na mira da CPI que investiga a invasão aos Três Poderes após o relatório da Polícia Federal sobre o celular do principal ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), coronel Mauro Cid.
Lewand é o principal interlocutor de Cid nas mensagens destacadas pela PF e insistentemente pede ao então ajudante de ordens para orientar Bolsonaro a dar um golpe contra a democracia: "Convença o 01 a salvar esse país!", escreveu em uma das conversas.
Em depoimento, Lawand Júnior negou que sugeria a Cid que Bolsonaro desse um golpe de Estado. As declarações irritaram os deputados federais e senadores e fizeram com que parte deles pedisse a prisão do depoente.
Lawand Júnior também foi questionado sobre o fato de ter ido à CPI de terno e gravata. O coronel respondeu que decidiu não usar a farda militar por iniciativa própria – e não por orientação do Exército.
"Eu não estou fardado hoje porque reitero que as mensagens trocadas com o tenente-coronel Cid foram do cidadão Jean com o cidadão Cid", disse. "Não [recebi orientação], foi iniciativa minha. Eu vim à paisana para caracterizar bem que era o coronel."
Também militar da ativa, o general Gustavo Henrique Dutra, ex-chefe do CMP (Comando Militar do Planalto), prestou depoimento à CPI da Câmara Legislativa em maio fardado. O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal Jorge Eduardo Naime também estava com a farda da corporação nesta segunda (26).

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