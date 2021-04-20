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Combate à Covid-19

Dimas Covas diz esperar aprovação rápida de estudo clínico da Butanvac

Segundo o diretor do Butantan, os motivos da celeridade esperada são as discussões prévias que existiam com a agência com relação ao imunizante

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 15:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 abr 2021 às 15:13
Diretor do Instituto Butantã, Dimas Covas
Diretor do Instituto Butantã, Dimas Covas Crédito: Ettore Chiereguini/Agif/Folhapress
O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou nesta terça-feira, 20, que espera ser "rapidamente deferida" aprovação dos estudos clínicos da Butanvac pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo Covas, os motivos da celeridade esperada são as discussões prévias que existiam com a agência com relação ao imunizante.
De acordo com o diretor, foi finalizado nesta semana o protocolo de estudos clínicos da vacina, que está em processo de submissão da Anvisa. Para Covas, é esperado que esse passo aconteça de maneira mais rápida já que, segundo ele, "as dúvidas já estavam sendo discutidas com a Anvisa previamente".
A partir de maio, de acordo com Covas, o Butantan terá condições de produção do imunizante, quando será fabricado um quantitativo que aguardará a permissão da agência sanitária para poder ser aplicado. O diretor aproveitou para destacar a importância da vacina, chamando-a de "vacina 2.0". "Uma versão melhorada, em termos de vacina, e que pode ser uma solução para o Brasil e para os países pobres e de renda média", afirmou o diretor do Butantan.

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