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Coronavírus

Deputada bolsonarista vai à Câmara usando máscara com a pergunta 'E daí?'

Bia Kicis (PSL-DF) usou acessório com frase dita pelo presidente Jair Bolsonaro sobre mortes provocadas pelo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 17:29

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 17:29

Deputada federal Bia Kicis (PSL - DF)
Deputada federal Bia Kicis (PSL - DF) usa máscara com as palavras "E daí?", em referência à frase do presidente Jair Bolsonaro, que disse que não poderia fazer nada em meio às mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados
A deputada Bia Kicis (PSL-DF) apareceu nesta quarta-feira (20) no plenário da Câmara, usando máscara de proteção com a inscrição E daí?. A pergunta virou o símbolo do descaso quando, no dia 28 de abril, o presidente Jair Bolsonaro afirmou não ter o que fazer em relação ao recorde de mortes na pandemia do novo coronavírus.
E daí´? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre, disse Bolsonaro há cerca de 20 dias ao ser questionado, na ocasião, sobre o fato de o Brasil ter ultrapassado a China no número de mortes. Depois dessa frase, Bolsonaro foi bombardeado nas redes sociais e ensaiou uma mudança de tom sobre a doença, apesar de defender o afrouxamento do isolamento social.
Vestida com a máscara, Bia Kicis elogiou no plenário da Câmara a mudança no protocolo a respeito do uso da cloroquina. Na quarta-feira, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Saúde passou a recomendar o medicamento também para casos leves de covid-19, embora não haja evidência científica sobre a eficácia do tratamento.
Eu quero aqui louvar o novo protocolo do Ministério da Saúde, agora que libera para os atendimentos do SUS, no início do tratamento, a hidroxicloroquina junto com outros medicamentos que têm se mostrado eficientes no combate ao coronavírus, desde que usados no momento adequado, afirmou Bia.

MÁSCARA FOI PRESENTE DE APOIADOR, DIZ DEPUTADA

Após receber críticas nas redes, a deputada disse ao que a máscara com o questionamento E daí? foi um presente de um apoiador, após ela ter feito um vídeo usando o questionamento para denunciar irregularidades cometidas por governos estaduais durante a pandemia. E daí que o governo de Santa Catarina comprou por 33 milhões aparelhos respiradores e não recebeu nenhum deles? é uma das frases do vídeo.
Isso é um texto de um anônimo que eu resolvi transformar em um vídeo. Então, eu li o texto. Esse vídeo viralizou. Um seguidor meu, que trabalha com brindes, fez a máscara e camisetas e levou para mim na manifestação (de apoio ao presidente), contou Bia. Essa máscara está, inclusive, com a foto do vídeo porque se refere a esse texto que eu gravei

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Em 2006, a então deputada Ângela Guadagnin (PT-SP) dançou no plenário da Câmara logo depois de a Casa absolver seu colega petista João Magno do pedido de cassação por quebra de decoro parlamentar. Magno era acusado de envolvimento no esquema do mensalão.
À época, a comemoração de Ângela foi apelidada de dança da pizza e ela acabou fazendo um pedido público de desculpas.
Quando Bolsonaro saiu-se com um E daí?, em 28 de abril, o Brasil registrava 474 mortes pelo coronavírus em 24 horas. Atualmente, porém, esse número praticamente dobrou.

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