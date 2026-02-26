Home
CPI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de Lulinha em meio a confusão

CPI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de Lulinha em meio a confusão

Após a votação, parlamentares entraram em confronto; aliados do governo tentaram protestar na mesa diretora e a oposição reagiu; sessão foi suspensa

Constança Rezende

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12:48

Lulinha, Fábio Luis Lula da Silva, ( filho do presidente Lula
Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula Crédito: Paulo Giandalia/Estadão Conteúdo

BRASÍLIA - A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do INSS aprovou, nesta quinta-feira (26), a quebra de sigilo bancário e fiscal de um dos filhos do presidente Lula (PT), Fábio Luís, conhecido no mundo político como "Lulinha".

Após a votação, parlamentares entraram em confronto. Aliados do governo tentaram protestar contra a aprovação na mesa diretora e a oposição reagiu. A sessão foi suspensa e não houve feridos.

CPI do INSS tem tumulto Crédito: Reprodução

O requerimento de convocação foi baseado em supostos pagamentos de um dirigente petista que teria recebido dinheiro de empresa citada nas investigações do caso dos descontos ilegais e transferido ao contador de Fábio Luiz.

O relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do INSS, o deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL) chegou a dizer, em janeiro, que a convocação de Lulinha era uma das prioridades do colegiado no retorno aos trabalhos, neste mês.

