Matrículas na creche e pré-escola voltam a cair no Brasil em 2025

Dados do Censo Escolar mostram recuo de 0,13% no número de crianças em creche e de 3,79% na pré-escola; é a primeira queda nas matrículas de creche desde 2021, quando houve recuo por causa da pandemia

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12:11

SÃO PAULO - O número de crianças matriculadas na educação infantil voltou a cair no país em 2025, segundo os dados do Censo Escolar. Tanto na creche como na pré-escola houve redução de matrículas em relação a 2024.

O Censo Escolar de 2025 foi divulgado na manhã desta quinta-feira (26) pelo MEC (Ministério da Educação). Os dados, que trazem o panorama da educação brasileira, são de responsabilidade do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), ligado ao ministério.

De 2024 para 2025, o número de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches recuou 0,13%, passando de 4.187.691 para 4.182.646. A queda é puxada pela redução nas escolas particulares, que perderam 2,47% das matrículas nesse período. Na rede pública, houve aumento de 1,5%.

É a primeira vez que o país registra queda de matrículas nessa etapa desde 2021, quando houve recuo de crianças matriculadas por conta da pandemia.

Na pré-escola, que atende crianças de 4 e 5 anos, não houve avanço nem na rede pública nem na particular. O número de matrículas nessa etapa caiu 3,79% passando de 5.304.203 crianças matriculadas em 2024 para 5.103.536, em 2025. São 200.667 crianças a menos nas escolas.

O maior recuo das matrículas na pré-escola ocorreu em escolas particulares, com queda de 5,86%. Já nas redes públicas a queda foi de 3,2%.

É o segundo ano consecutivo que o país registra queda de matrículas na pré-escola. Em 2022 e 2023, as matrículas nessa etapa voltaram a crescer depois da pandemia. Nos dois anos seguintes, no entanto, houve recuo.

Quase três em cada quatro crianças matriculadas na educação infantil estão no sistema público. As escolas públicas atendem 73,55% dos alunos dessa etapa, sendo a maioria delas ligadas às redes municipais, que são responsáveis pelos anos iniciais da educação básica.

