Carlos Bolsonaro ironiza Mauro Cid após condenação do pai no STF: 'Parabéns'

Vereador do Rio de Janeiro criticou acordo de delação do ex-ajudante de ordens da Presidência no governo de Jair Bolsonaro

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:09

BRASÍLIA - Um dia depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) voltou suas críticas para Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, delator no caso .

Na manhã desta sexta-feira (12), Carlos publicou em tom de ironia: "Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid!". A mensagem foi fixada em seu perfil oficial no X (antigo Twitter).

Carlos Bolsonaro já havia se posicionado contra o militar quando foi citado em investigação sobre o "gabinete do ódio" Crédito: Renan Olaz/CMRJ

Cid, como Bolsonaro e outros seis réus, integrou o "núcleo crucial" ou "central" da tentativa de golpe de Estado. Apesar de ter sido condenado pelos cinco crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o ex-ajudante recebeu a pena mais branda entre os réus devido ao acordo de delação: dois anos em regime aberto.

Na delação, o militar revelou detalhes de encontros, documentos e estratégias que indicaram esforços de Bolsonaro e aliados para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), então recentemente eleito.

O acordo fez de Cid um alvo de críticas de apoiadores do ex-presidente. Carlos Bolsonaro já havia se posicionado contra o militar em fevereiro, quando foi citado nas declarações por suposto envolvimento no "gabinete do ódio", focado na disseminação de notícias falsas.

"Cada segundo fica mais claro que o Coronel das Forças Especiais, com – curso de bolinhas de gude e peteca –, conhecido como Mauro Cid, não é apenas um pobre coitado que sofria ameaças para delatar. Em suas colocações assinadas, expõe falsas acusações sem provar nada a todo momento", escreveu o vereador à época.

Irmão de Carlos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu na quinta-feira (11) a aprovação de uma anistia com efeito desde o início do inquérito das fake news. "Vamos unir o Parlamento e fazer anistia ampla, geral e irrestrita para todos, incluindo Bolsonaro. Anistia criminal, administrativa, eleitoral", disse.

Ele também criticou o relator Alexandre de Moraes, a quem chamou de "psicopata".

