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Decisão dos deputados

Câmara abre sessão para votar cassação da deputada Flordelis

Flordelis é acusada de ser a mandante do assassinato de seu marido, ocorrido em 16 de junho de 2019 na porta da casa onde os dois viviam com os filhos

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 16:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 ago 2021 às 16:41
A deputada Flordelis (PSD-RJ)
A deputada Flordelis (PSD-RJ) Crédito: Reprodução Facebook
A Câmara iniciou nesta quarta-feira, 11, a análise final do caso da a deputada Flordelis (PSD-RJ). Em junho, por 16 votos a favor e apenas um contra, o Conselho de Ética aprovou a cassação do mandato da parlamentar e, agora, essa decisão precisa ser votada por todos os deputados da Casa.
Flordelis é acusada de ser a mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, ocorrido em 16 de junho de 2019 na porta da casa onde os dois viviam com os filhos, em Niterói (RJ). O casal havia conquistado notoriedade por ter criado 55 filhos, a maioria adotada.
No Conselho, a maioria foi favorável ao parecer do relator, deputado Alexandre Leite (DEM-SP), para quem Flordelis violou o Código de Ética e Decoro Parlamentar e se contradisse sobre fatos envolvendo o crime. O único voto contra o parecer de Leite foi do deputado Márcio Labre (PSL-RJ).
"Quem vai decidir quem matou Anderson não é a Câmara, é o júri, aqui nos atemos às questões éticos disciplinarem que regem o mandato parlamentar", disse Leite no início da sessão desta quarta-feira, 11.

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