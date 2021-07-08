Caguei para a CPI, não vou responder nada, diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores no Mato Grosso do Sul no dia 30 de junho, em meio à pandemia de Covid-19 Crédito: Isac Nóbrega/PR

"Sabe qual a minha resposta? Caguei! Caguei para a CPI, não vou responder nada!", afirmou Bolsonaro em sua live semanal.

O presidente voltou a atacar senadores independentes e de oposição e referiu-se aos três da cúpula da CPI como "imbecil", "hipócrita" e "analfabeto".

"Não vou responder nada para estes caras, não vou responder nada para este tipo de gente", disse Bolsonaro.

"Tomamos essa iniciativa de maneira formal, tendo em vista que no dia de hoje, após 13 dias, Vossa Excelência não emitiu qualquer manifestação afastando, de forma categórica, pontual e esclarecedora, as graves afirmações atribuídas à Vossa Excelência, que recaem sobre o líder de seu governo", afirmam os senadores na carta protocolada no fim da tarde na Presidência da República.

Os parlamentares da CPI da Covid pedem que Bolsonaro confirme ou desminta a afirmação do deputado.

A Procuradoria da República no Distrito Federal identificou um descumprimento do contrato assinado entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde, com quebra de cláusulas sobre o prazo de entrega da vacina Covaxin. O Ministério Público Federal investiga a suspeita de favorecimento à Precisa.

Em depoimento mantido em sigilo pelo MPF, Luis Ricardo Fernandes Miranda, chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde e irmão do deputado Luis Miranda, afirmou ter sofrido pressão de forma atípica para tentar garantir a importação da Covaxin, cujo contrato com a Precisa tinha prazos para fornecimento de doses já estourados naquele momento.

A Procuradoria aponta cláusulas benevolentes no contrato assinado entre a Precisa e o ministério; quebra contratual, com o desrespeito dos prazos acertados; e suspeita de favorecimento à empresa, que faz a intermediação da vacina a mais cara -US$ 15 (R$ 80,70) por dose- dentre as adquiridas pela pasta.

Como revelou o jornal Folha de S.Paulo, o Ministério Público Federal enxergou indícios de crime e desmembrou a investigação. A parte relacionada à aquisição da vacina Covaxin foi enviada no último dia 16 para um ofício da Procuradoria que cuida de combate à corrupção.