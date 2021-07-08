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Suspeita de corrupção

Caguei para a CPI, não vou responder nada, diz Bolsonaro

Comissão provocou, em carta, o mandatário a se manifestar sobre o depoimento do deputado Luís Miranda (DEM-DF) a respeito do caso Covaxin

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 20:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jul 2021 às 20:03
Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores no Mato Grosso do Sul
Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores no Mato Grosso do Sul no dia 30 de junho, em meio à pandemia de Covid-19 Crédito: Isac Nóbrega/PR
 Usando palavra de baixo calão, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou na noite desta quinta-feira (8) que não vai responder a uma carta do presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-MA), do vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e do relator Renan Calheiros (MDB-AL) provocando o mandatário a se manifestar sobre o depoimento do deputado Luís Miranda (DEM-DF) a respeito do caso Covaxin.
"Sabe qual a minha resposta? Caguei! Caguei para a CPI, não vou responder nada!", afirmou Bolsonaro em sua live semanal.
O presidente voltou a atacar senadores independentes e de oposição e referiu-se aos três da cúpula da CPI como "imbecil", "hipócrita" e "analfabeto".
"Não vou responder nada para estes caras, não vou responder nada para este tipo de gente", disse Bolsonaro.

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"Tomamos essa iniciativa de maneira formal, tendo em vista que no dia de hoje, após 13 dias, Vossa Excelência não emitiu qualquer manifestação afastando, de forma categórica, pontual e esclarecedora, as graves afirmações atribuídas à Vossa Excelência, que recaem sobre o líder de seu governo", afirmam os senadores na carta protocolada no fim da tarde na Presidência da República.
À CPI, Luis Miranda declarou que alertou Bolsonaro, em março, sobre o caso Covaxin. Segundo sua versão, o presidente associou o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), às supostas irregularidades. Barros nega ter participado da negociação para a compra da Covaxin.
Os parlamentares da CPI da Covid pedem que Bolsonaro confirme ou desminta a afirmação do deputado.
A Procuradoria da República no Distrito Federal identificou um descumprimento do contrato assinado entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde, com quebra de cláusulas sobre o prazo de entrega da vacina Covaxin. O Ministério Público Federal investiga a suspeita de favorecimento à Precisa.

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Em depoimento mantido em sigilo pelo MPF, Luis Ricardo Fernandes Miranda, chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde e irmão do deputado Luis Miranda, afirmou ter sofrido pressão de forma atípica para tentar garantir a importação da Covaxin, cujo contrato com a Precisa tinha prazos para fornecimento de doses já estourados naquele momento.
A Procuradoria aponta cláusulas benevolentes no contrato assinado entre a Precisa e o ministério; quebra contratual, com o desrespeito dos prazos acertados; e suspeita de favorecimento à empresa, que faz a intermediação da vacina a mais cara -US$ 15 (R$ 80,70) por dose- dentre as adquiridas pela pasta.
Como revelou o jornal Folha de S.Paulo, o Ministério Público Federal enxergou indícios de crime e desmembrou a investigação. A parte relacionada à aquisição da vacina Covaxin foi enviada no último dia 16 para um ofício da Procuradoria que cuida de combate à corrupção.
No despacho que desmembrou o procedimento, a procuradora Luciana Loureiro citou a "temeridade do risco" assumido pelo Ministério da Saúde com a contratação relacionada à Covaxin, "a não ser para atender a interesses divorciados do interesse público".

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