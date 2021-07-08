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Compra de Covaxin

CPI da Covid pede a Bolsonaro que se posicione sobre declaração de Miranda

À CPI, o deputado federal disse que avisou o presidente sobre irregularidades na compra da Covaxin e ele havia dito ser coisa de Ricardo Barros, líder do governo na Câmara

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 17:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jul 2021 às 17:52
07/05/2020 Reunião com Ministros da Casa Civil, Economia e o Presidente-Executivo do Instituto Aço Brasil (Brasília - DF, 07/05/2020) Presidente da República, Jair Bolsonaro. Foto: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Correa/ PR
A cúpula da CPI da Covid enviou uma carta ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pedindo um posicionamento sobre a denúncia do deputado Luis Miranda (DEM-DF).
Em depoimento à CPI, o deputado disse que avisou o presidente sobre irregularidades na compra da Covaxin e ele havia dito ser coisa de Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara.
A carta foi assinada pelo presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), o vice-presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e o relator Renan Calheiros (MDB-AL). Eles disseram que o propósito da iniciativa é a de colaboração, esclarecimento e elucidação dos fatos.
"Solicitamos em caráter de urgência, diante da gravidade das imputações feitas a uma figura central desta administração, que Vossa Excelência desminta ou confirme o teor das declarações do deputado Luis Miranda".
Em coletiva, Omaz Aziz também se manifestou sobre a carta. "Por favor, presidente, diga para a gente que o deputado Luis Miranda é um mentiroso! Diga! Diga à nação brasileira que o deputado Luis Miranda está mentindo, que seu líder na Câmara é um homem honesto!".

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