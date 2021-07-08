CPI da Covid pede a Bolsonaro que se posicione sobre declaração de Miranda

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Correa/ PR

Em depoimento à CPI, o deputado disse que avisou o presidente sobre irregularidades na compra da Covaxin e ele havia dito ser coisa de Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara.

A carta foi assinada pelo presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), o vice-presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e o relator Renan Calheiros (MDB-AL). Eles disseram que o propósito da iniciativa é a de colaboração, esclarecimento e elucidação dos fatos.

"Solicitamos em caráter de urgência, diante da gravidade das imputações feitas a uma figura central desta administração, que Vossa Excelência desminta ou confirme o teor das declarações do deputado Luis Miranda".