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CPI da Covid

Renan e Randolfe respondem a Braga Netto e dizem que "ninguém vai intimidar"

Na nota, o ministro da Defesa, Braga Netto e os comandantes afirmam que o senador, em sua fala, desrespeitou as Forças Armadas e generalizou

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 16:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jul 2021 às 16:22
Relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, durante depoimento de Mayra Pinheiro
Relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, durante depoimento de Mayra Pinheiro Crédito: Leopoldo Silva/ Agência Senado
O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), disse que a comissão não pode ser intimidada. A fala veio como uma resposta ao ministro da Defesa, Walter Braga Netto, que divulgou uma nota em que repudia declarações feitas pelo presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM).
Na nota, compartilhada pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, Braga Netto e os comandantes afirmam que o senador, em sua fala, desrespeitou as Forças Armadas e generalizou esquemas de corrupção.
O senador disse que a CPI não vai investigar instituições, mesmo se houver militares envolvidos com as mortes por Covid-19.
"Eu queria dizer que esse precedente de Braga Netto é inusitado. Essa CPI, que é uma instituição da República, não pode ser ameaçada sobre pretexto nenhum. Nós estamos investigando e retirando a máscara de um esquema que funcionava no Ministério da Saúde e proporcionou o agravamento do número de mortes em função da Covid."
O vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (AP), completou as falas de Renan Calheiros.
"As Forças Armadas não são elementos isolados. Nós estamos vendo aqui a responsabilidade de Elcio Franco. Atitude como a do senhor envergonha as Forças Armadas. Eu não retiro o papel que essa CPI vai fazer, vai investigar seja quem for, esteja onde estiver, custe o que custar."

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