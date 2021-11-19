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Contra a Covid-19

Butantan cancela reunião com Anvisa sobre uso da Coronavac em crianças

Em nota, o órgão regulador afirma que uma nova data deve ser solicitada em breve pelo centro de pesquisa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 nov 2021 às 15:55

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 15:55

Anvisa autorizou a retomada de estudos de desenvolvimento da Coronavac
A fachada da Anvisa Crédito: Claudio Reis/FramePhoto/Folhapress
A reunião prevista entre o Instituto Butantan com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para tratar sobre os estudos para uso da vacina da Coronavac contra a Covid-19 em crianças, prevista para esta sexta-feira, 19, foi cancelada a pedido do Butantan. Em nota, o órgão regulador afirma que uma nova data deve ser solicitada em breve pelo centro de pesquisa.
De acordo com a Anvisa, a reunião daria continuidade ao encontro realizado entre as entidades em 5 de novembro sobre a ampliação do uso da vacina para a população pediátrica no Brasil. Até o momento, esclarece, não há solicitação do Butantan para que a Anvisa analise a indicação da Coronavac para menores de 18 anos.
Em agosto, o órgão regulador negou um pedido para uso do imunizante em crianças e adolescentes. A decisão considerou que o perfil de segurança da vacina não foi suficientemente demonstrado pelo Butantan e que havia informações pendentes.
Na quarta-feira, 17, o diretor do Butantan, Dimas Covas, afirmou que não há qualquer sinalização do Ministério da Saúde em comprar mais imunizantes da Coronavac contra a Covid-19, mas que a posição poderia ser revista caso a vacina fosse aprovada para crianças e adolescentes.
De acordo com Dimas, na semana passada, houve uma reunião com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, em que o Butantan ofertou mais vacinas. No entanto, o Ministério negou, pelo menos por ora.

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