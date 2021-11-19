Viana realiza Dia D de imunização sem agendamento contra Covid

Viana realiza Dia D de vacinação contra a Covid-19 Crédito: Pixabay

Dia D de vacinação contra a Prefeitura de Viana realiza, neste sábado (20), umde vacinação contra a Covid-19 , das 8h às 16h. A ação tem o objetivo de aumentar a cobertura vacinal no município e evitar a proliferação do coronavírus.

No local, serão aplicadas doses padrão e meia dose. Portanto, a vacinação padrão acontece nas Unidades de Saúde (UBS) de Marcílio de Noronha I, Vila Bethânia, Nova Bethânia I e Nova Bethânia II. Já a meia dose, nas unidades de Marcílio de Noronha I e Vila Bethânia.

PÚBLICO-ALVO

Primeira dose: jovens acima de 12 anos;

jovens acima de 12 anos; Segunda dose da Coronavac: aqueles que tomaram a primeira dose há 28 dias;

aqueles que tomaram a primeira dose há 28 dias; Segunda dose da AstraZeneca: pessoas que receberam a primeira há 54 dias;

pessoas que receberam a primeira há 54 dias; Segunda dose da Pfizer: aqueles que tomaram a primeira dose há 54 dias;

aqueles que tomaram a primeira dose há 54 dias; Dose de reforço: imunossuprimidos que receberam a última dose há 28 dias;

imunossuprimidos que receberam a última dose há 28 dias; Dose de reforço: idosos acima dos 60 anos que tomaram a última dose há três meses;

idosos acima dos 60 anos que tomaram a última dose há três meses; Dose de reforço: adultos de 18 a 59 anos que receberam a última dose há cinco meses.

CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA

Durante a ação, haverá também aplicação de imunizantes que visam atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes (0 a 14 anos). Dessa forma, estarão sendo oferecidas vacinas contra hepatite B, sarampo, tétano, rubéola e HPV. Além disso, as unidades de saúde de Vila Bethânia Marcílio de Noronha I e Nova Bethânia I e II estarão administrando vacinas contra o vírus da Influenza.