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Nesta sexta (19)

Covid: Vitória oferece mais de 20 mil vagas para agendamento de vacinas

O município irá disponibilizar vacinas para aplicação da dose de reforço em adultos, segunda dose e dose de reforço em idosos. Confira a distribuição
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

19 nov 2021 às 11:20

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 11:20

BELÉM,PA,31.03.2021:VACINAÇÃO-CONTRA-COVID-19- SEGUNDA-DOSE - 2Â° dose de vacinaÃ§Ã£o dos idosos da faixa dos 70 anos em BelÃ©m (PA) nesta quarta-feira (31). (Foto: )
Prefeitura de Vitória disponibiliza novas doses para imunização contra a Covid-19 Crédito: Bruno Cecim/Futura Press/Folhapress
Prefeitura de Vitória oferece, nesta sexta-feira (19), mais de 20 mil vagas para vacinação contra a Covid-19. O município irá disponibilizar vacinas para aplicação da dose de reforço em adultos, segunda dose e dose de reforço em idosos. O propósito é aumentar o número de pessoas com o esquema vacinal completo e chamar a atenção para a importância do reforço da imunidade.

DOSE DE REFORÇO EM ADULTOS

A partir das 14h desta sexta-feira (19), será possível realizar o agendamento das doses de reforço em adultos entre 18 e 59 anos. Os imunizantes são voltados para aqueles que receberam a segunda dose até o dia 21 de junho.
Ao todo, serão 15.500 doses. Para realizar o agendamento, basta acessar o site da prefeitura ou agendar através do aplicativo Vitória Online.

DATAS E LOCAIS DE VACINAÇÃO:

  • Sábado (20): no Maanaim Vitória; Igreja Batista, em Jardim da Penha; Casa do Cidadão; e Unidades de Saúde de Jardim Camburi, Santo Antônio e Vitória (Centro);
  • Segunda (22) a sexta-feira (26): no Maanaim Vitória;
  • Quarta (24) e quinta-feira (25): na Igreja Batista em Jardim da Penha.

SEGUNDA DOSE E DOSE DE REFORÇO EM IDOSOS

Ainda nesta sexta-feira (19), a partir das 15h, Vitória abre novo agendamento para aplicação da segunda dose da Pfizer (para aqueles que receberam a primeira dose até 1º de outubro), segunda dose da Coronavac (pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais) e dose de reforço para as pessoas com 60 anos ou mais (para quem recebeu a última dose até o dia 26 de agosto).
No total, serão disponibilizadas 4.850 doses. Para fazer o agendamento, basta acessar o site da prefeitura ou o aplicativo Vitória Online.

DATAS E LOCAIS DE VACINAÇÃO:

SEGUNDA DOSE DA PFIZER (2.850 VAGAS)
  • Segunda (22), terça (23) e quinta-feira (25): na Unidade de Saúde da Praia do Suá;
  • Quarta (24) e quinta-feira (25): na Unidade de Saúde de Bairro República;
  • Terça (23), quarta (24) e quinta-feira (25): na Unidade de Saúde de Jardim Camburi;
  • Segunda (22) e terça-feira (23): na Unidade de Saúde de Maruípe;
  • Segunda (22), terça (23) e sexta-feira (26): na Igreja Batista em Jardim da Penha.
SEGUNDA DOSE DA CORONAVAC (900 VAGAS)
  • Segunda (22), terça (23) e sexta-feira (26): na Igreja Batista em Jardim da Penha.
DOSE DE REFORÇO (1.100 VAGAS)
  • Segunda (22), terça (23) e sexta-feira (26): na Igreja Batista em Jardim da Penha;
  • Segunda (22) e terça-feira (23): na Unidade de Saúde de Maruípe;
  • Segunda (22), terça (23) e quinta-feira (25): na Unidade de Saúde da Praia do Suá;
  • Quarta (24) e quinta-feira (25): na Unidade de Saúde de Bairro República;
  • Terça (23), quarta (24) e quinta-feira (25): na Unidade de Saúde de Jardim Camburi.

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