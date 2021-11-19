Covid: Vitória oferece mais de 20 mil vagas para agendamento de vacinas

A partir das 14h desta sexta-feira (19 ), será possível realizar o agendamento das doses de reforço em adultos entre 18 e 59 anos. Os imunizantes são voltados para aqueles que receberam a segunda dose até o dia 21 de junho.

Ainda nesta sexta-feira (19), a partir das 15h, Vitória abre novo agendamento para aplicação da segunda dose da Pfizer (para aqueles que receberam a primeira dose até 1º de outubro), segunda dose da Coronavac (pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais) e dose de reforço para as pessoas com 60 anos ou mais (para quem recebeu a última dose até o dia 26 de agosto).