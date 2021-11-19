Covid: Vitória oferece mais de 20 mil vagas para agendamento de vacinas

A Prefeitura de Vitória oferece, nesta sexta-feira (19), mais de 20 mil vagas para vacinação contra a Covid-19. O município irá disponibilizar vacinas para aplicação da dose de reforço em adultos, segunda dose e dose de reforço em idosos. O propósito é aumentar o número de pessoas com o esquema vacinal completo e chamar a atenção para a importância do reforço da imunidade.
DOSE DE REFORÇO EM ADULTOS
A partir das 14h desta sexta-feira (19), será possível realizar o agendamento das doses de reforço em adultos entre 18 e 59 anos. Os imunizantes são voltados para aqueles que receberam a segunda dose até o dia 21 de junho.
Ao todo, serão 15.500 doses. Para realizar o agendamento, basta acessar o site da prefeitura ou agendar através do aplicativo Vitória Online.
DATAS E LOCAIS DE VACINAÇÃO:
- Sábado (20): no Maanaim Vitória; Igreja Batista, em Jardim da Penha; Casa do Cidadão; e Unidades de Saúde de Jardim Camburi, Santo Antônio e Vitória (Centro);
- Segunda (22) a sexta-feira (26): no Maanaim Vitória;
- Quarta (24) e quinta-feira (25): na Igreja Batista em Jardim da Penha.
SEGUNDA DOSE E DOSE DE REFORÇO EM IDOSOS
Ainda nesta sexta-feira (19), a partir das 15h, Vitória abre novo agendamento para aplicação da segunda dose da Pfizer (para aqueles que receberam a primeira dose até 1º de outubro), segunda dose da Coronavac (pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais) e dose de reforço para as pessoas com 60 anos ou mais (para quem recebeu a última dose até o dia 26 de agosto).
No total, serão disponibilizadas 4.850 doses. Para fazer o agendamento, basta acessar o site da prefeitura ou o aplicativo Vitória Online.
DATAS E LOCAIS DE VACINAÇÃO:
SEGUNDA DOSE DA PFIZER (2.850 VAGAS)
- Segunda (22), terça (23) e quinta-feira (25): na Unidade de Saúde da Praia do Suá;
- Quarta (24) e quinta-feira (25): na Unidade de Saúde de Bairro República;
- Terça (23), quarta (24) e quinta-feira (25): na Unidade de Saúde de Jardim Camburi;
- Segunda (22) e terça-feira (23): na Unidade de Saúde de Maruípe;
- Segunda (22), terça (23) e sexta-feira (26): na Igreja Batista em Jardim da Penha.
SEGUNDA DOSE DA CORONAVAC (900 VAGAS)
- Segunda (22), terça (23) e sexta-feira (26): na Igreja Batista em Jardim da Penha.
DOSE DE REFORÇO (1.100 VAGAS)
- Segunda (22), terça (23) e sexta-feira (26): na Igreja Batista em Jardim da Penha;
- Segunda (22) e terça-feira (23): na Unidade de Saúde de Maruípe;
- Segunda (22), terça (23) e quinta-feira (25): na Unidade de Saúde da Praia do Suá;
- Quarta (24) e quinta-feira (25): na Unidade de Saúde de Bairro República;
- Terça (23), quarta (24) e quinta-feira (25): na Unidade de Saúde de Jardim Camburi.