  • Áustria impõe lockdown total por avanço da Covid e quer vacinação obrigatória
Pandemia

Áustria impõe lockdown total por avanço da Covid e quer vacinação obrigatória

O chanceler austríaco, Alexander Schallenberg, disse que haverá uma "exigência" de ser vacinado a partir de 1° de fevereiro
Agência Estado

19 nov 2021 às 08:42

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 08:42

Vacina Covid
Número de infectados pelo vírus da Covid-19 cresce na Áustria, por isso, governo quer vacinação obrigatória Crédito: Pixabay
Ao tentar controlar a crescente alta nos casos da covid-19, o governo da Áustria informou nesta sexta-feira (19) que estenderá um lockdown que era apenas para as pessoas não vacinadas para toda a população, a partir da segunda-feira. A medida valerá ao menos por dez dias e será mantida no máximo por 20 dias, segundo a imprensa local.
O chanceler austríaco, Alexander Schallenberg, também disse que haverá uma "exigência" de ser vacinado a partir de 1º de fevereiro.
Muitos países europeus, entre eles a Alemanha, enfrentam alta nos casos da doença, com a taxa de vacinação da Áustria em 65%, uma das menores da Europa.
O governo austríaco já havia imposto restrições aos não vacinados no domingo.

Veja Também

Brasil recebe 1 milhão de doses da vacina Janssen

Alemanha recomenda 3ª dose para todos os adultos em meio a 4ª onda de Covid

Cidade do ES zera os casos de Covid e comemora

