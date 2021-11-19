Áustria impõe lockdown total por avanço da Covid e quer vacinação obrigatória

Ao tentar controlar a crescente alta nos casos da covid-19, o governo da Áustria informou nesta sexta-feira (19) que estenderá um lockdown que era apenas para as pessoas não vacinadas para toda a população, a partir da segunda-feira. A medida valerá ao menos por dez dias e será mantida no máximo por 20 dias, segundo a imprensa local.
O chanceler austríaco, Alexander Schallenberg, também disse que haverá uma "exigência" de ser vacinado a partir de 1º de fevereiro.
O governo austríaco já havia imposto restrições aos não vacinados no domingo.