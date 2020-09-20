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Pandemia

Brasil registra média móvel diária de 756 mortes por Covid-19

Média divulgada na noite de sábado (19) registra as oscilações dos últimos sete dias. Ao todo, o país já ultrapassou 136 mil mortos

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2020 às 10:00
Manifesto na Praia da Costa, em Vila Velha, pelas vítimas da Covid-19
Estado já recebeu manifestos pelas vítimas da Covid-19 Crédito: Júnia Mattos
O país contabilizou média móvel de 756 óbitos por dia devido à Covid-19 neste sábado (19). A média móvel registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana.
Nas últimas 24 horas (até a noite de sábado), 30.913 novos casos e 708 novos óbitos foram registrados. Com isso, são 4.528.347 pessoas contaminadas e 136.565 mortos por coronavírus no Brasil, segundo dados do consórcio dos veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, e feito em conjunto com as secretarias estaduais de Saúde. O balanço do Ministério da Saúde indica que 3.820.095 brasileiros se recuperaram da doença e outros 571.613 seguem em acompanhamento.
Estado com os maiores números absolutos de coronavírus no país, São Paulo teve 7.141 novos casos e 249 novas mortes nas últimas 24h. No total, o Estado tem 33.927 óbitos e 931.673 casos confirmados. Do total de casos diagnosticados em São Paulo, 780.448 pessoas estão recuperadas, sendo que 102.304 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

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De acordo com o Ministério da Saúde, 33.057 novos casos de Covid-19 e 739 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas, o que eleva o total para 4.528.240 pessoas infectadas e 136.532 que perderam a vida por conta da doença no país. Os números diferem dos compilados pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.
O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais

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