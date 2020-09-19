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Coronavírus

Brasil registra 826 mortes pela Covid-19 e mais de 39 mil casos

Os dados são fruto de colaboração do consórcio de imprensa e coletados diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 08:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 08:40
Coronavírus - Covid19
O país chegou aos 135.857 óbitos pelo novo coronavírus Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay 2
Brasil registrou 826 novas mortes pela Covid-19 e 39.991 casos da doença, nesta sexta-feira (18). Dessa forma, o país chegou aos 135.857 óbitos pelo novo coronavírus e a 4.487.434 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.
O jornal Folha de S.Paulo também divulga a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.
De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 769. Recentemente, o país chegou a estar em situação de queda da média, mas retornou para o patamar de estabilidade dos dados de mortes (o que não significa uma situação tranquila).

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A média ainda está em patamares elevados.
Dados divulgados nesta sexta pelo Ministério da Saúde apontam 39.797 novos casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24h, com 858 novas mortes.
Com isso, o total registrado no balanço federal já chega a 4.495.183 casos da doença, com 135.793 mortes.
O número pode ser maior, já que há 2.352 mortes ainda em investigação.
A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorre em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

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