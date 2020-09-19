Brasil registra 826 mortes pela Covid-19 e mais de 39 mil casos

O país chegou aos 135.857 óbitos pelo novo coronavírus Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay 2

Brasil registrou 826 novas mortes pela Covid-19 e 39.991 casos da doença, nesta sexta-feira (18). Dessa forma, o país chegou aos 135.857 óbitos pelo novo coronavírus e a 4.487.434 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

O jornal Folha de S.Paulo também divulga a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 769. Recentemente, o país chegou a estar em situação de queda da média, mas retornou para o patamar de estabilidade dos dados de mortes (o que não significa uma situação tranquila).

A média ainda está em patamares elevados.

Dados divulgados nesta sexta pelo Ministério da Saúde apontam 39.797 novos casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24h, com 858 novas mortes.

Com isso, o total registrado no balanço federal já chega a 4.495.183 casos da doença, com 135.793 mortes.

O número pode ser maior, já que há 2.352 mortes ainda em investigação.