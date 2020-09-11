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130 mil óbitos

Bolsonaro diz que Brasil foi um dos que 'menos sofreu' com pandemia

No momento em que o país alcança quase 130 mil mortos, o presidente afirmou que 'estamos praticamente vencendo a pandemia'

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 15:15
Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR
Em um momento em que o país alcança quase 130 mil mortos pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta sexta-feira (11), no interior da Bahia, que o Brasil está conseguindo vencer a pandemia.
"Estamos praticamente vencendo a pandemia. O governo fez tudo para que os efeitos negativos da mesma fossem minimizados, ajudando prefeitos e governadores com necessidades na saúde", declarou.
Para Bolsonaro, "foi um dos países que menos sofreu com a pandemia, dada às medidas tomadas pelo governo federal".
O presidente esteve em um ponto próximo ao canteiro de obras da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), em São Desidério (900 km de Salvador). A visita ocorre dentro de uma série de viagens que Bolsonaro tem realizado ao Nordeste neste semestre.
Em discurso, Bolsonaro afirmou que tem como compromisso fazer obras com menos recurso e com criatividade. "Nós optamos, antes de investir massivamente em rodovias e ferrovias, terminar as obras já começadas. Isso demonstra que nós temos zelo pelo recurso público e realmente estamos investindo em algo bom para o nosso país", disse ele.
Por fim, o presidente destacou as boas relações com o Congresso Nacional e o Poder Judiciário ao formalizar a assinatura de termo de parceria entre a Valec e o Exército Brasileiro para a construção de um trecho de 20km da ferrovia.
Destacou ainda, a presença e seu apoio ao deputados federais da Bahia presentes, José Rocha (PL), João Roma (PRB) e Dr. João (Pros) como a demonstração de que "há uma perfeita sintonia" entre o Executivo e parte do Parlamento.

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"Assim como, aos poucos, estamos nos aproximando das autoridades do Judiciário", completou o presidente. Ao final da solenidade, o presidente cumprimentou os presentes e incentivou a não usar máscara, pelo fato que todos um dia pegarão a doença.
O presidente participou da solenidade de assinatura de termo de parceria entre a Valec e o Exército Brasileiro para a construção de um trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste.
O Exército, que volta a atuar em uma obra de ferrovia pela primeira vez desde 1995, vai construir 18 km do lote próximo à cidade de Correntina, oeste baiano. A previsão é de que o novo trecho fique pronto em 2022.
Com 1.527 quilômetros e investimento de R$ 8,9 bilhões, a ferrovia vai ligar a cidade Figueirópolis (TO) a Ilhéus, no sul da Bahia, passando pelo oeste baiano, região com forte produção do agronegócio.

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